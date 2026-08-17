Hitzewelle endlich vorbei? Hier kommt in Bayern der erlösende Regen

Nach einem erneuten Hitze-Wochenende zeigen die Wettervorhersagen: Regen, Wolken und Gewitter. Endlich.

Nachdem sich bereits am Sonntag einzelne Regionen in Bayern über Regen freuen durften, soll es heute erneut von oben nass werden. Insbesondere der ohnehin etwas mehr mit Regen bedachte Süden und Osten des Freistaates bekommt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab dem Vormittag teils kräftigen Regen samt Gewittern ab, der sich im Laufe des Tages in Richtung Alpen verzieht. Die Regionen nördlich des Mains dürfen sich der Vorhersage nach gewisse Hoffnungen auf Schauer machen.

Es soll auch nicht mehr so heiß werden. Die Temperaturen dürften zwischen 18 und 24 Grad liegen. Am kühlsten wird es - wie zu erwarten - auf der Zugspitze mit 4 Grad. In der Nacht zum Dienstag kann es vor allem im Süden Regen geben. Ansonsten soll es am Dienstag stark bewölkt bis bedeckt sein und verbreitet Regen geben bei Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad. Auch in der Nacht zum Mittwoch ist laut DWD mit Regen zu rechnen.

Endlich Regen in München

In München muss man sich bis zum Mittag gedulden. Dort bleibt es am morgen bei dichten Wolken und 21 Grad trocken. Erst später kommt es bei 25 Grad endlich zu Regenfällen, bevor es am Abend wieder abkühlt. Auch Nachts kann es immer wieder Regnen.