Verrückte Bilder aus Nürnberg: So bremst die Hitze die Straßenbahnen aus
Die Hitze des Sonntags bremst die Nürnberger Straßenbahnen auch am Montag. Die Linien 4 und 10 bleiben bis Mitternacht außer Dienst, wie die Nürnberger Verkehrsbetriebe VAG auf ihrer Webseite mitteilen. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.
Am Sonntag war der Straßenbelag durch die Hitze an einigen Stellen weich geworden, so dass Straßenbahnen nicht mehr sicher fahren konnten. Der Betrieb wurde daher eingestellt.
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