Hitze-Rekord in Bayern: Kitzingen erreicht 40,7 Grad

Die Hitze in Bayern bricht Rekorde: Kitzingen erreicht 40,7 Grad. Warum gerade dort die Temperaturen explodieren und was das für die Menschen bedeutet.

Kitzingen/Offenbach

Der Deutsche Wetterdienst hat nach vorläufigen Angaben mit 40,7 Grad die höchste Temperatur registriert, die bisher in Bayern gemessen wurde. Der vorläufige Höchstwert wurde um 16.50 Uhr in Kitzingen in Unterfranken abgelesen, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte. Da der vorläufige Wert am Nachmittag gemessen wurde, könnte die Temperatur im Laufe des Tages sogar noch höher liegen - und wird dann vom Wetterdienst im Nachhinein noch korrigiert.

Am 5. Juli 2015 hatte die DWD-Messstation in Kitzingen 40,3 Grad registriert - damals bundesweiter Rekord seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen 1881, und bisher der Temperaturrekord in Bayern.

Die bisher in diesem Jahr höchste gemessene Temperatur im Freistaat waren 38,5 Grad - ebenfalls in Kitzingen, registriert am 19. Juni.

Höchstwert im Saarland

Nach vorläufigen Angaben des DWD wurde am Freitag mit 41,3 Grad auch die höchste Temperatur registriert, die jemals in Deutschland gemessen wurde - um 17.00 Uhr in Saarbrücken-Burbach im Saarland. Der Hitzerekord für Deutschland hatte bisher bei 41,2 Grad Celsius gelegen, gemessen am 25. Juli 2019 in Tönisvorst und Duisburg-Baerl in Nordrhein-Westfalen.

Viele sehr alte Messwerte sind nicht zuverlässig, da unklar ist, wann und wo sie aufgezeichnet wurden. Seit 1881 liegen relativ gute Stationswerte für eine Berechnung zugrunde.

Hitze-Hotspot Kitzingen

Kitzingen, eine Kleinstadt mainaufwärts knapp 20 Kilometer östlich von Würzburg gelegen, war bereits im vergangenen Jahr am 2. Juli mit 39,1 Grad nach DWD-Angaben der heißeste Ort im Freistaat.

Dass es vor allem rund um den Untermain oft sehr heiß ist, liegt unter anderem an der Höhe. Unterfranken ist die niedrigste Region Bayerns, Kitzingen liegt etwa 200 Meter über dem Meeresspiegel.

Zudem ist es in der Region deutlich trockener als im Süden Bayerns. Durch den sehr trockenen Boden kann kaum etwas verdunsten, was kühlend wirkt. Dadurch wird es Meteorologen zufolge noch wärmer.

Europa schwitzt

Seit Tagen sorgt eine Hitzewelle in Deutschland und anderen europäischen Ländern für Temperaturen bis an und über die 40-Grad-Marke und lässt die Menschen kräftig schwitzen. Die Belastung ist auch deshalb so groß, weil die Temperaturen aktuell nachts keine wirkliche Abkühlung bringen.