Hitze in Bayern dauert an

Heiß, heißer, noch heißer: Die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen weiter. Der Höhepunkt soll am Mittwoch erreicht werden.

Am Mittwoch sollen die Temperaturen am Untermain auf 39 Grad klettern. (Archivbild)

München

Wer sich nach kühlerem Wetter sehnt, muss sich noch gedulden: Die bereits hohen Temperaturen im Freistaat klettern zu Beginn der Woche weiter nach oben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer starken Wärmebelastung. Im Laufe des Tages sollen Höchstwerte von bis zu 35 Grad erreicht werden.

Auch am Dienstag bleibt es überwiegend trocken, sonnig und heiß: Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen von 31 Grad an den Alpen bis zu 37 Grad in Unterfranken. Auch in der Nacht können sich die Menschen nicht über eine Abkühlung freuen – sogenannte tropische Nächte mit Temperaturen über 20 Grad stehen Teilen Bayerns bevor.

Der Mittwoch soll voraussichtlich der heißeste Tag der Woche werden: Dann kommen die Temperaturen am Untermain nah an die 40-Grad-Marke. Dort erwarten die Meteorologen 39 Grad. In den Alpen und im Bayerwald bleibt es mit Höchstwerten von 30 bis 33 Grad am kühlsten. An allen drei Tagen müssen die Menschen laut DWD lokal auch immer wieder mit Schauern und Gewittern rechnen.