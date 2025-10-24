AZ-Plus

Hier kann es am Wochenende in Bayern sogar Schnee geben

Regen und Wind in Bayern halten weiterhin an. An den Alpen und im Bayerischen Wald kann der Niederschlag auch in Weiß herabkommen.
AZ/ dpa |
Die Schneefallgrenze sinkt am Wochenende auf unter 1000 Meter in Bayern. (Archivbild)
Die Schneefallgrenze sinkt am Wochenende auf unter 1000 Meter in Bayern. (Archivbild) © Ute Wessels/dpa

Der Wind und der Regen haben das Wetter in Bayern fest im Griff. Oberhalb von 1.000 Metern soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch Schnee fallen. Wer unterwegs ist, sollte seinen Regenschirm gut festhalten, denn der Wind erreicht vielerorts starke bis stürmische Böen.

Dennoch können sich die Menschen im Westen des Freistaats etwas freuen: Dort lockert die Bewölkung etwas auf, auch an den Alpen und im Bayerischen Wald ziehen sich die Schauer nach und nach zurück. Nach Angaben des DWD liegen die Höchstwerte zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht kann es bis an den Gefrierpunkt abkühlen, im Süden und Osten droht örtlich Bodenfrost.

Weiterhin windig am Wochenende

Der Samstag beginnt laut DWD stark bewölkt. Dazu kommt schauerartiger Regen vom Himmel. Auf den Gipfeln in den Alpen und dem Bayerischen Wald erwarten die Meteorologen wieder Schnee, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen bleiben bei 7 bis 12 Grad. Ebenso hält sich der Wind mit starken bis stürmischen Böen hartnäckig. 

In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 600 Meter. Regen und Schnee lassen zwar nach, doch in den Bergen müsse laut DWD weiterhin mit Sturmböen gerechnet werden.

2 Kommentare
  • Monika1313 vor einer Stunde / Bewertung:

    Ach, ist etwa Herbst? Ganz normaler Herbst? Gibt's ja kaum.

  • Wendeltreppe vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Monika1313

    Aber immerhin einen (..) Kommentar wert.

