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Heute heißer Sommer, morgen nasser Herbst – so wird das Wetter jetzt in Bayern

Regenschirm statt Sonnenbrille: Nach einem sonnigen und warmen Start rechnet der Deutsche Wetterdienst mit einer Kaltfront in der kommenden Woche in Bayern.
AZ/ dpa |
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Der Münchner Königsplatz bei einsetzendem Regen. Die kommenden Tage wird es nass in Bayern (Archivbild)
Der Münchner Königsplatz bei einsetzendem Regen. Die kommenden Tage wird es nass in Bayern (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Zum Wochenstart bleibt es in Bayern zunächst noch sommerlich warm. Doch dann zieht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) eine Kaltfront samt Regen heran. Vereinzelte Gewitter sind ebenfalls möglich.

Der Montag wird laut Deutschem Wetterdienst noch einmal freundlich. Gerade in der ersten Tageshälfte scheint viel die Sonne. Gegen Nachmittag ziehen dann aber schon von Westen her dichtere Wolken ins Land. In den Alpen sind laut DWD kurze Gewitter drin. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 29 Grad.

Wetterumschwung kommt

Schon in der Nacht auf Dienstag kommt schauerartiger Regen auf, der manchmal von Blitz und Donner begleitet wird. Das setzt sich dann tagsüber fort. Erst gegen Nachmittag soll es von Nordwesten her trockener und freundlicher werden. Mit Höchstwerten zwischen 16 und 21 Grad kühlt es merklich ab.

Auch am Mittwoch hält der Regen bis Mittag an. Im Tagesverlauf blitzt zwar stellenweise die Sonne durch, aber Regen- und Gewitterschauer dominieren das Wetter. Die Temperaturen sinken erneut auf 13 bis 18 Grad in der Spitze.

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