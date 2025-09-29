AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Herbstwetter in Bayern zum Wochenstart: Sogar Frost erwartet

Herbstwetter in Bayern zum Wochenstart: Sogar Frost erwartet

Sommer ade: Zum Wochenstart bringt das Wetter in Bayern Schauer und kühle Temperaturen. Ab wann die Menschen wieder damit rechnen müssen, Autoscheiben freizukratzen.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
In den Nächten kann es Bodenfrost geben. (Symbolbild)
In den Nächten kann es Bodenfrost geben. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Zum Beginn der Woche brauchen die Menschen in Bayern Regenschirm und Jacken. Im Verlauf des Tages sollen von Franken bis nach Südbayern einzelne Schauer ziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt. Lokal könne Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Im Osten sei dagegen länger auch mit Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 20 Grad. 

Bodenfrost erwartet

In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen weiter. Am Dienstag werden dann noch höchstens 17 Grad am Main erwartet. Am Mittwoch werde das Thermometer verbreitet 14 Grad nicht mehr überschreiten. Auch in den Nächten wird es frisch. In der Nacht zu Mittwoch fallen die Temperaturen laut den Wetterexperten auf bis zu zwei Grad. Am Morgen müssen die Menschen dann mehr Zeit einplanen, um ihre Autoscheiben freizukratzen. 

Dazu bleibt das Wetter herbstlich. Zwischen Unterfranken und den Alpen wird am Dienstag Regen erwartet. Der Osten bleibt hingegen trocken. Am Mittwoch wird es überwiegend freundlich. Nur zwischen Bayerischem Wald und Chiemgau sei mit schwachen Schauern zu rechnen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Wendeltreppe vor einer Stunde / Bewertung:

    Die Panikmacher machen ja nicht mal Halt vor den "Vier Jahreszeiten". Am/ab Mittwoch haben wir Oktober..

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor 2 Stunden / Bewertung:

    Nachdem der prognostizierte Höllensommer vorbei ist, beglückt uns ab morgen der Höllenherbst.
    Und wenn irgendwann mal der Golfstrom abbricht, wirds ganz lustig. 😱 Unsere Kinder und Enkel werden sich noch wundern.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger vor 3 Stunden / Bewertung:

    Ja wo ist denn die Klimakatastrophe mit herrlichem Dauersommer?
    Pause für die Grünen Hetzer und Schwurbler.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.