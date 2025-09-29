Herbstwetter in Bayern zum Wochenstart: Sogar Frost erwartet

Sommer ade: Zum Wochenstart bringt das Wetter in Bayern Schauer und kühle Temperaturen. Ab wann die Menschen wieder damit rechnen müssen, Autoscheiben freizukratzen.

München

Zum Beginn der Woche brauchen die Menschen in Bayern Regenschirm und Jacken. Im Verlauf des Tages sollen von Franken bis nach Südbayern einzelne Schauer ziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt. Lokal könne Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Im Osten sei dagegen länger auch mit Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 20 Grad.

Bodenfrost erwartet

In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen weiter. Am Dienstag werden dann noch höchstens 17 Grad am Main erwartet. Am Mittwoch werde das Thermometer verbreitet 14 Grad nicht mehr überschreiten. Auch in den Nächten wird es frisch. In der Nacht zu Mittwoch fallen die Temperaturen laut den Wetterexperten auf bis zu zwei Grad. Am Morgen müssen die Menschen dann mehr Zeit einplanen, um ihre Autoscheiben freizukratzen.

Dazu bleibt das Wetter herbstlich. Zwischen Unterfranken und den Alpen wird am Dienstag Regen erwartet. Der Osten bleibt hingegen trocken. Am Mittwoch wird es überwiegend freundlich. Nur zwischen Bayerischem Wald und Chiemgau sei mit schwachen Schauern zu rechnen.