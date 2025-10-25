Windig, kalt, nass: Herbstliches Wochenende steht in Bayern bevor

Im Bayerwald sinken die Temperaturen auf frostige 3 Grad, während der Wind um die Häuser pfeift. Warum der Regenschirm diesmal keine gute Idee ist.

Bayern - Am Wochenende müssen die Menschen im Freistaat Wind, Kälte und Nässe trotzen. Um sich vor dem Regen zu schützten, ist es ratsam eher zur Jacke zu greifen und den Schirm zu Hause zulassen. Der Deutsche-Wetterdienst (DWD) erwartet für den Südosten Bayerns am Samstag stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Auf den Alpengipfeln seien auch Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich.

Neben Wind ist laut den Meteorologen auch mit schauerartigem Regen und vereinzelten, kurzen Gewittern zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht in den Mittelgebirgen auf bis zu 800 Meter, in den Alpen auf 1.000 Meter ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 7 und 13 Grad.

Keine Veränderungen zum Wochenstart

Auch am Sonntag bleibt es bewölkt und regnerisch. Dazu ebenfalls viel Wind. Die Temperaturen sinken leicht auf 6 bis 12 Grad. In der Nacht fällt das Thermometer auf 5 bis 1 Grad ab.

Auch zum Start der Woche ist keine Veränderung in Sicht: Weiterhin rechnen die DWD-Experten mit Regen und starken bis stürmischen Böen. Im Bayerwald wird es besonders kalt. Hier werden die Temperaturen örtlich bei maximal 3 Grad liegen.