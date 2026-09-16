Herbstgefühle im Ritterschloss: Kaltenberg veranstaltet auch heuer die beliebte Ausstellung Kürbiswelten. Welche Erlebnisse auf dem mittelalterlichen Gelände auf die ganze Familie warten, warum man im vergangenen Jahr zu klein gedacht hat und worauf man sich kulinarisch freuen darf.

16. September 2026 - 17:36 Uhr

Spiele, Wettkämpfe und Kulinarisches: Die "Kürbiswelten" am Schloss Kaltenberg kehren am Wochenende zurück. Letztes Jahr gab es die Ausstellung rund um das herbstliche Gemüse, das derzeit einen regelrechten Hype erlebt, zum ersten Mal auf dem historischen Gelände. Das Thema dieses Jahr: starke Frauen.

Von der Schweiz nach Oberbayern

Die Ausstellung ist allerdings keine bayerische Erfindung. Ursprünglich kommt die Idee aus der Schweiz. In der Nähe von Zürich bietet der Jucker-Hof seit Ende der 90er-Jahre seine eigene Kürbisausstellung an. Die Betreiber der Farm, die Brüder Beat und Martin Jucker, brachten den Erfolg zuerst nach Ludwigshafen, dann nach Berlin und schließlich nach Bayern. Das Motto des Jucker-Hofs "Auf jeden Teller einen Kürbis" wird auch dieses Jahr an jeder Ecke des Geländes spürbar.

Die Brüder Beat (links) und Martin (rechts) Jucker vor einer Hexe. © Bjarne Wolter

Nachdem im vorherigen Jahr laut den Organisatoren "zu klein gedacht" wurde, hat man dieses Jahr das Gelände der Kürbiswelten verdoppelt, um das gesamte Schlossgelände zu bespielen. Als Figuren zu sehen sind etwa Kleopatra, Bertha Benz, Pippi Langstrumpf oder Jeanne d'Arc. Daneben gibt es auch symbolische Kunstwerke wie etwa eine weiße Rose für Sophie Scholl oder eine Parfümflasche für Coco Chanel. Neu ist außerdem eine Nachbildung des ikonischen Schlosses Neuschwanstein von Ludwig II. Mit dem Bau dieses Kunstwerks waren fünf Personen vier bis fünf Tage beschäftigt, um die rund 5000 Kürbisse in das Märchenschloss zu verwandeln.

Starke Frau: Pippi Langstrumpf. © Kürbiswelten Schloss Kaltenberg

Die Kunstwerke bestehen aus einem Drahtgestell, an dem verschiedene Kürbisse mithilfe von Kabelbindern angebracht werden. Der Trick: die Kürbisse ernten, wenn sie einen verholzten Stiel haben. Ist ein Körperteil der Persönlichkeiten zu filigran, um mit Kürbissen gebaut zu werden, wird dieses durch Holz ersetzt.

Mehr Gastronomie

Das Gastrokonzept wurde angesichts der Beliebtheit im vergangenen Jahr ebenfalls erweitert. Zwischen 20 und 25 verschiedene Essensstände sollen den Besuchern zur Auswahl stehen, von gerösteten Kürbiskernen über Kürbissuppe bis zu Salat mit Kürbispflanzerln und Kürbispommes wird für jeden etwas zu finden sein. Wer keine Kürbisse mehr sehen kann, bekommt aber auch Klassiker wie Spanferkel oder Bratwurst.

Im Souvenirshop gibt es dann auch verarbeitete Produkte wie etwa Kürbisdips mit, na klar, passenden Kürbis-Tortillachips. Heuer neu zu kaufen: "Pumpkin-Spice"-Sirup für den Kaffee.

Die Kürbiswelten im Schloss Kaltenberg finden jedes Wochenende vom 19.09. bis zum 01.11. auf dem mittelalterlichen Gelände statt. Tickets für Erwachsene kosten zehn Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre kommen kostenlos auf das Gelände, ab 15 Jahren zahlt man fünf Euro.