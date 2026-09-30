Michelin-Sterne für Restaurants kennt jeder, aber auch für Hotels gibt es Michelin Keys. Nur sechs Häuser in Deutschland haben gleich drei davon bekommen, zwei kommen aus Bayern. Welche das sind und was man für diese Auszeichnung mitbringen muss.

Ein Blick in eine Suite im Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee.

Wonach wählen Sie ein Hotel aus? Google-Bewertungen? Private Weiterempfehlungen? Oder eher offizielle Auszeichnungen? Der Guide Michelin ist bekannt für seine Gastro-Sterne, vergibt aber auch Michelin Keys an Top-Hotels. Vor wenigen Tagen wurden diese verkündet.

Die neue Liste mit dem Maximum an drei Michelin-Keys ist allerdings ausgesprochen kurz: Nur sechs Luxusunterkünfte in Deutschland haben diese höchste Ehrung bekommen. Darunter sind zwei Adressen aus Bayern: das Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee und Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Das Hotel Schloss Elmau liegt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. © Peter Kneffel/dpa

Die vier weiteren Hotels liegen in Baiersbronn im Schwarzwald (Hotel Bareiss und Hotel Traube Tonbach) sowie in Hamburg (Vier Jahreszeiten und The Fontenay). Zudem bekamen 37 Hotels zwei Keys und 87 einen.

Faktoren: Architektur, Interior, Komfort und Service

Zwei Keys haben demnach im Freistaat unter anderem das Kempinski Hotel Berchtesgaden, das Achental Resort in Grassau oder auch das Mandarin Oriental, das Rocco Forte Charles Hotel und das Rosewood Munich in München verdient. Neu dazugekommen ist der Chiemgauhof Lakeside Retreat.

Was hat es mit der Auszeichnung Michelin Keys auf sich? Die Macher teilen mit: "Nachdem wir Tausende von Hotels auf der ganzen Welt für den Michelin Guide ausgewählt haben, ist es nun unser Privileg, die Crème de la Crème unserer Selektion besonders hervorzuheben." Wie die Michelin-Sterne Restaurants auszeichnen, stünden die Keys Hotels "für hervorragende Aufenthalte".

Alle ausgewählten Hotels zeichneten sich "durch ihr herausragendes Interior Design, ihre Architektur, ihren Komfort und Service und ihren Charakter aus – der Michelin Key steht für die absolut herausragenden Erlebnisse in unserer Auswahl". Wer drei Keys bekommt, ermöglicht demnach einen "einzigartigen Aufenthalt".

Nach Spa-Umbau am Tegernsee: "Ein schönes Zeichen"

Am Tegernsee ist man darüber hocherfreut: Denn das Althoff Seehotel Überfahrt erhält die Auszeichnung erneut. "Sie ist ein schönes Zeichen dafür, dass die Weiterentwicklung des Seehotels Überfahrt wahrgenommen und entsprechend gewürdigt wird", sagt Hoteldirektor Vincent Ludwig.

Bei der Eröffnung des neuen Spa-Bereichs im Althoff Seehotel Überfahrt (von links): Frank Marrenbach (CEO Althoff Hotels), Vincent Ludwig (Direktor Althoff Seehotel Überfahrt) und Maximilian Gutsche. © API/Michael Tinnefeld

Erst vor wenigen Wochen wurde dort der Umbau des Spa-Bereichs abgeschlossen. Michelin schreibt: "Das Seehotel Überfahrt richtet sich an ein weltoffenes, wellnessorientiertes Publikum und überzeugt mit weit mehr als seiner spektakulären Lage direkt am See."

Schloss Elmau: Vier Spas und Vielfalt an Angeboten

Über das zweite Drei-Keys-Hotel in Bayern teilt Michelin mit: "Von außen ist es das klassische Berg-Resort, ein majestätisches, imposantes Schloss – und ein Hotel. Bei näherer Betrachtung ist es ein zeitgemäßes Luxushotel, ein Mix aus Vintage, dem alten Bayern, und Luxus deluxe." Beeindruckend sei die Vielfalt an Angeboten und Services. Und: "Vier eigenständige Spas lassen Ihr gewohntes Bild, was Bäder oder Behandlungen angeht, verblassen."