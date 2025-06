Heiß und gefährlich: So wird es am Wochenende in Bayern

Es wird richtig heiß – und ziemlich gefährlich. Wer sich im Freibad oder am See abkühlt, sollte eines unbedingt beachten.

Die Hitze zieht ans Wasser, aber Achtung: Es besteht große Sonnenbrandgefahr. Am Freitag und Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bayern einen sehr hohen UV-Index mit Werten zwischen 8 und 9.

Wer nach draußen gehe, sollte sich gut mit Sonnenhut, sonnendichter Kleidung, Sonnenbrille und Sonnencreme schützen, sagte Florian Baur vom DWD in München. Wenn möglich, sollte man sich ihm zufolge im Schatten aufhalten und über die Mittagszeit am besten gar nicht nach draußen gehen, denn dann ist die UV-Belastung am höchsten.

Neben Sonnenschutz auch viel trinken

Der Meteorologe rät, Sonnencreme auch schon am Morgen aufzutragen - besonders auf exponierten Stellen wie Nase, Ohren, Lippen und Fußrücken. "Was dazu kommt, ist die Hitzebelastung. Deshalb sollte man viel trinken." Der DWD erwartet am Freitag und Samstag in Bayern Temperaturen von bis zu 33 und 35 Grad.

Der UV-Index gibt an, wie stark die ultraviolette (UV) Strahlung ist und wie hoch die damit einhergehende Gefahr für die Gesundheit ist. Werte zwischen 8 und 10 gelten als sehr hoch.

Ärztekammerchef fordert Hitzeschutzmaßnahmen von Kommunen

Doch nicht nur die Bewohner des Freistaates sollen auf ihren eigenen Schutz vor den hohen Temperaturen achten.

Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, Gerald Quitterer, hat Kommunen zu mehr Maßnahmen zum Hitzeschutz aufgefordert. "Hitze ist möglicherweise das größte klimabedingte Gesundheitsrisiko in Deutschland", sagte der Mediziner der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagausgabe). "Die Folgen reichen von akuten Hitzeschäden bis zur Verschlechterung chronischer Erkrankungen."

Die gesundheitlichen Folgen der zunehmenden Hitzephasen in Deutschland dürften nicht unterschätzt werden. Von den körperlichen Risiken seien besonders chronisch Erkrankte, Schwangere, Arbeiterinnen und Arbeiter im Freien sowie Kinder und Jugendliche betroffen. Studien zeigten zudem, dass Hitzewellen die Psyche belasten und das Risiko für Depressionen, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen erhöhten.

Kinder mit hohem Risiko für Hitzeerkrankungen

Problematisch seien auch Schulsportfeste mit Teilnahmepflicht, sagte der Mediziner. "Ärztinnen und Ärzte sehen abends vermehrt Kinder mit Kopfschmerzen, Schwindel oder Erbrechen nach Sport bei Hitze." Kinder hätten ein bis zu neunfach höheres Risiko für Hitzeerkrankungen.

"Wir brauchen dringend Musterhitzeschutzpläne auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene", sagte der Ärztekammerpräsident. Es gehe darum, Schattenplätze einzurichten, kühle Orte auszuweisen und mehr Grün zu pflanzen. "Ich möchte niemandem die Freude am Sommer nehmen, doch wir haben gesellschaftlich nicht ausreichend verstanden, wie gefährlich Hitze sein kann."