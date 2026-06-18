DWD warnt: Hitze-Hammer kommt nach Bayern

Der Juni hatte bisher wettermäßig nicht viel zu bieten für Sonnenanbeter. In der zweiten Monatshälfte wird es dafür nun bullig heiß.

Jetzt wird es heiß in Bayern: Nach einer durchwachsenen ersten Juni-Hälfte gibt der Sommer 2026 auch im Freistaat Gas. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet schon am Donnerstag Temperaturen stellenweise bis 34 Grad. Am Freitag könnte es sogar noch heißer werden mit Werten bis 37 Grad.

Ausschlaggebend ist laut DWD das Hochdruckgebiet "Gorgias", das über Mittel- und Osteuropa liegt. Es lässt den Angaben zufolge von Südwesten heiße Subtropikluft nach Bayern fließen. Am heißesten dürfte es den Vorhersagen der Meteorologen zufolge am Untermain und entlang der Donau werden.

Die erwartete Hitze könnte aber bereits am Freitag auch sommerliche Gewitter am Nachmittag und Abend mit sich bringen, etwa am Alpenrand. Es bleibt heiß bei Höchstwerten zwischen 32 und 37 Grad.

Kalendarischer Auftakt des Sommers ist erst der kommende Sonntag. Der meteorologische Sommer hatte bereits am 1. Juni begonnen.

DWD warnt vor Hitze - besonders in München

Der Deutsche Wetterdienst warnt für ganz Deutschland vor Hitze. So heißt es: "Am Freitag wird eine starke Wärmebelastung erwartet." Besonders im Stadtgebiet München müsse man mit einer zusätzlichen Belastung rechnen, weil es dort nachts kaum noch abkühlt.