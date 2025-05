Heftige Winde wehen Ziegel von zehn Hausdächern

Am Abend fliegen Dachziegel von den Dächern mehrerer Häuser in Oberfranken. War es ein Tornado?

Sonnefeld

Heftige Winde haben in Oberfranken die Dachziegel von zehn Gebäuden geweht. Bei neun Stallungen in Sonnefeld (Landkreis Coburg) sei jeweils rund die Hälfte des Daches abgedeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Wohnhaus sei von dem Vorfall am Mittwochabend betroffen gewesen.

Nach Angaben der Ermittler richteten die Winde im Ortsteil Bieberbach einen Schaden von rund 50.000 Euro an. Die Dächer seien in der Nacht bereits mit Planen provisorisch abgedeckt worden, hieß es. Verletzt wurde niemand.

Tornado schwer nachzuweisen

Von einem Tornado sprach der Deutsche Wetterdienst zunächst nicht. Es bestehe zwar der Verdacht, dass es sich um einen Tornado handeln könnte, erklärte der Meteorologe. Doch um dies endgültig zu belegen, reichen die aktuellen Daten nicht aus. Da es sich lediglich um ein lokales Phänomen handele, sei dies von keiner Wetterstation erfasst worden, so der Experte.