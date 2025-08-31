AZ-Plus

Heftige Explosion in Nürnberger Wohnung

Eine Explosion erschüttert am Abend eine Wohnung in Nürnberg. Glassplitter und Trümmerteile beschädigen mehrere Autos. Nur durch Glück wird niemand verletzt.
Durch die Explosion ist ein Feuer entstanden, das von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell eingedämmt werden konnte.
Durch die Explosion ist ein Feuer entstanden, das von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell eingedämmt werden konnte. © Lars Haubner/NEWS5/dpa
Nürnberg

Eine heftige Explosion in einer Nürnberger Wohnung hat am Samstagabend erhebliche Schäden verursacht. Durch die Wucht der Detonation im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses wurde ein Fenster aus der Verankerung gerissen, Glasscheiben und Trümmerteile schleuderten über die Straße, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Einige Autos wurden durch Splitter leicht beschädigt. 

Zahlreiche Anwohner alarmierten die Feuerwehr, nachdem der laute Knall und dichter Rauch sie aufgeschreckt hatten. Das durch die Explosion entstandene Feuer konnte von den Einsatzkräften rasch eingedämmt werden. Verletzt wurde niemand, da sich zur Zeit des Unglücks weder in der Wohnung noch auf der Straße vor dem Fenster Menschen aufhielten. 

Die Kriminalpolizei und Spezialisten der Brandermittlung nahmen noch am Abend die Ermittlungen zur Ursache auf. Auch die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

