Hauptdamm eines Biberbaus zerstört: Polizei spricht von möglicher Tötung
In Mittelfranken hat ein Unbekannter mit schwerem Gerät den Hauptdamm eines Biberbaus zerstört. Dem Biber droht durch das Trockenlegen der Biberburg nun der Erfrierungstod, wie die Polizei mitteilte. Auch Nebendämme wurden vergangene Woche beschädigt.
Vermutlich nutzte der Unbekannte einen Traktor oder einen Radlader, um den Damm in Langenzenn (Landkreis Fürth) zu zerstören. "Eine derartige Zerstörung ist rechtlich gleichzusetzen mit der Tötung des Bibers selbst", wie es in der Mitteilung der Polizei hieß. Ermittelt wird wegen eines Vergehens gegen das Bundesnaturschutzgesetz und das Tierschutzgesetz.
- Themen:
- Polizei
