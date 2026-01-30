AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Hauptdamm eines Biberbaus zerstört: Polizei spricht von möglicher Tötung

Hauptdamm eines Biberbaus zerstört: Polizei spricht von möglicher Tötung

Mit schwerem Gerät zerstört ein Unbekannter einen Teil eines Biberbaus. Für dessen Bewohner hat das schwere Folgen. Der Biber droht zu erfrieren.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der Unbekannte schlug vergangene Woche zu. (Symbolbild)
Der Unbekannte schlug vergangene Woche zu. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Mittelfranken hat ein Unbekannter mit schwerem Gerät den Hauptdamm eines Biberbaus zerstört. Dem Biber droht durch das Trockenlegen der Biberburg nun der Erfrierungstod, wie die Polizei mitteilte. Auch Nebendämme wurden vergangene Woche beschädigt.

Vermutlich nutzte der Unbekannte einen Traktor oder einen Radlader, um den Damm in Langenzenn (Landkreis Fürth) zu zerstören. "Eine derartige Zerstörung ist rechtlich gleichzusetzen mit der Tötung des Bibers selbst", wie es in der Mitteilung der Polizei hieß. Ermittelt wird wegen eines Vergehens gegen das Bundesnaturschutzgesetz und das Tierschutzgesetz.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.