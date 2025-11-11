AZ-Plus
  • Hatte spontan gespielt: Lottogewinner aus Bayern meldet sich nach fast zwei Monaten

Hatte spontan gespielt: Lottogewinner aus Bayern meldet sich nach fast zwei Monaten

Schon im September wurde bekannt, dass ein Millionengewinn im Eurojackpot nach Bayern geht. Jetzt meldet sich der Glückspilz aus Schwaben.
Den Jackpot hatte er nicht geknackt, dennoch ist ein Mann aus Schwaben um fast sechs Millionen Euro reicher. (Symbolbild)
Den Jackpot hatte er nicht geknackt, dennoch ist ein Mann aus Schwaben um fast sechs Millionen Euro reicher. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Nach der Eurojackpot-Ziehung Mitte September hat sich jetzt der Millionengewinner aus Schwaben gemeldet. Mit seinem Spielschein gewann der Mann 5.850.555,10 Euro, teilte Lotto Bayern mit. Der Mann hätte spontan gespielt, da der Jackpot auf die Höchstsumme von 120 Millionen Euro angestiegen war. Für diesen hätte der Mann nur eine weitere Zahl richtig tippen müssen. Seine knapp sechs Millionen Euro will er gut anlegen, gezielt spenden und sein Leben damit hier und da versüßen, sagte der Mann im Gespräch mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung.

