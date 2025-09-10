AZ-Plus

Handy weg? Mann schlägt Polizeiwache die Tür ein

Klingeln kam für ihn wohl nicht infrage: Ein 58-Jähriger zertrümmert am Münchner Hauptbahnhof stattdessen die Glastür der Bundespolizei, um auf ein Anliegen aufmerksam zu machen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Im Rausch zerstört der Mann die Eingangstür der ehemaligen Wache am Hauptbahnhof. (Symbolbild)
Im Rausch zerstört der Mann die Eingangstür der ehemaligen Wache am Hauptbahnhof. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Auf brachiale Weise hat ein Betrunkener die Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof auf sich aufmerksam gemacht: Mit einer Eisenstange eines Verkehrsschilds zertrümmerte er die Glastür der ehemaligen Wache und kniete sich dann freiwillig auf den Boden, um festgenommen zu werden. Wie die Bundespolizei mitteilte, erklärte der 58-Jährige den Beamten anschließend, er habe keinen anderen Weg gesehen, den Diebstahl seines Handys zu melden. Die Klingel habe er nicht genutzt.

Ob das Mobiltelefon des Mannes tatsächlich gestohlen wurde, ist laut einer Sprecherin der Bundespolizei unklar. Der Randalierer habe jedoch "wirre Angaben" gemacht und keinen wirklichen Tatzeitraum oder -ort nennen können. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben nach 1,58 Promille.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.