Handy weg? Mann schlägt Polizeiwache die Tür ein

Klingeln kam für ihn wohl nicht infrage: Ein 58-Jähriger zertrümmert am Münchner Hauptbahnhof stattdessen die Glastür der Bundespolizei, um auf ein Anliegen aufmerksam zu machen.

München

Auf brachiale Weise hat ein Betrunkener die Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof auf sich aufmerksam gemacht: Mit einer Eisenstange eines Verkehrsschilds zertrümmerte er die Glastür der ehemaligen Wache und kniete sich dann freiwillig auf den Boden, um festgenommen zu werden. Wie die Bundespolizei mitteilte, erklärte der 58-Jährige den Beamten anschließend, er habe keinen anderen Weg gesehen, den Diebstahl seines Handys zu melden. Die Klingel habe er nicht genutzt.

Ob das Mobiltelefon des Mannes tatsächlich gestohlen wurde, ist laut einer Sprecherin der Bundespolizei unklar. Der Randalierer habe jedoch "wirre Angaben" gemacht und keinen wirklichen Tatzeitraum oder -ort nennen können. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben nach 1,58 Promille.