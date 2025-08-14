AZ-Plus
Handbremse nicht angezogen - Reisebus beschädigt vier Autos

Ein 80-Jähriger stellt seinen Reisebus an einem See nahe Garmisch-Partenkirchen ab, zieht aber die Handbremse nicht richtig an. Der Bus rollt bergab - mit Folgen für mehrere Autofahrer.
Garmisch-Partenkirchen

Ein Reisebus hat sich auf einem Parkplatz an einem Bergsee nahe Garmisch-Partenkirchen selbstständig gemacht und vier Autos beschädigt. Der 80 Jahre alte Fahrer habe die Handbremse nicht ordnungsgemäß angezogen, teilte die Polizei mit. 

Daraufhin sei der Bus auf leicht abschüssigem Gelände den Schotterparkplatz am Pflegersee hinab auf einen Fußweg gerollt, habe zwei Autos erfasst und vor sich her gegen zwei weitere Wagen geschoben. Erst eine Baumgruppe habe die teils stark beschädigten Fahrzeuge zum Stehen gebracht. Der Reisebus sei dabei auf der Motorhaube eines der Autos gelandet.

Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand, in keinem der Fahrzeuge seien Menschen gewesen. Um Bus und Autos zu bergen, habe die Feuerwehr einen Kran einsetzen müssen. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 60.000 Euro. Gegen den Busfahrer werde wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.