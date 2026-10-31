Halloween bringt bayerischem Handel Millionen ein

Das Fest erfreut sich auch im Freistaat immer größerer Beliebtheit. Beim Umsatz im Einzelhandel lässt es sogar den Fasching hinter sich.

München

Der bayerische Einzelhandel profitiert von Halloween. Voraussichtlich werden die Umsätze mit Artikeln aus dem Umfeld des Festes dieses Jahr rund 86 Millionen Euro erreichen, sagt der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann. Das wären rund 3,5 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Wichtigstes Produkt: Süßigkeiten

Halloween trotze damit der allgemeinen Kaufzurückhaltung, sagt Ohlmann. Das Fest lässt mit den erwarteten Umsätzen seit einiger Zeit auch den Fasching hinter sich. Wichtigstes Produkt sind Süßigkeiten, die laut Handelsverband zu großen Teilen bei Discountern gekauft werden.

Das am Vorabend von Allerheiligen gefeierte Halloween stammt ursprünglich aus Irland, ist aber auch in den USA sehr beliebt. Von dort kam der Brauch nach Deutschland und Bayern, wo er schrittweise an Popularität gewonnen hat.