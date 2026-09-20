Dramatischer Einsatz in Vilsbiburg: Halle stürzt bei Brand ein – Feuerwehrkraft verletzt
Eine Trocknungshalle mit gelagertem Heu in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) steht derzeit in Brand. Das Feuer brach gegen 11.15 Uhr aus. Mehrere Gebäudeteile seien bereits eingestürzt, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Gegen 12.45 Uhr stürzte die Halle ein.
Bei den Löscharbeiten wurde eine Einsatzkraft der Feuerwehr leicht verletzt. Menschen oder Tiere waren nach Angaben der Polizei nicht in Gefahr. In der Halle sollte Heu mithilfe von Maschinen getrocknet werden. Wegen der Größe des Gebäudes geht die Polizei von einem hohen Schaden im sechsstelligen Bereich aus. Als Brandursache wird mutmaßlich ein technischer Defekt an einer Trocknungsmaschine angenommen.
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