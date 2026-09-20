Dramatischer Einsatz in Vilsbiburg: Halle stürzt bei Brand ein – Feuerwehrkraft verletzt

In der Halle sollten Maschinen Heu trocknen. Jetzt steht die ganze Trocknungshalle in Flammen. Eine Rettungskraft der Feuerwehr wurde bei den Löscharbeiten bereits verletzt.

Eine Heutrocknungshalle auf einem Bauernhof bei Vilsbiburg steht in Flammen und stürzt ein.

Eine Trocknungshalle mit gelagertem Heu in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) steht derzeit in Brand. Das Feuer brach gegen 11.15 Uhr aus. Mehrere Gebäudeteile seien bereits eingestürzt, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Gegen 12.45 Uhr stürzte die Halle ein.

Eine riesige Rauchwolke entfaltet sich: Eine Feuerwehrkraft wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. © Michael Faaß

Bei den Löscharbeiten wurde eine Einsatzkraft der Feuerwehr leicht verletzt. Menschen oder Tiere waren nach Angaben der Polizei nicht in Gefahr. In der Halle sollte Heu mithilfe von Maschinen getrocknet werden. Wegen der Größe des Gebäudes geht die Polizei von einem hohen Schaden im sechsstelligen Bereich aus. Als Brandursache wird mutmaßlich ein technischer Defekt an einer Trocknungsmaschine angenommen.