Gymnasiallehrer sehen Fähigkeiten der neuen Schüler kritisch

Am Montag steht für Bayerns Viertklässler das für die weitere Schullaufbahn wichtige Übertrittszeugnis an. Nicht alle, die aufs Gymnasium kommen, haben die nötigen Fähigkeiten, wie Lehrer sagen.

Die bayerischen Gymnasiallehrer beklagen kurz vor der Ausgabe der Übertrittszeugnisse in den vierten Klassen ein gesunkenes Niveau bei neuen Schülern. Das geht aus einer Umfrage des Bayerischen Philologenverbands (bpv) unter seinen Mitgliedern im März und April hervor, an der mehr als 1800 Lehrer teilnahmen, die aktuell 5. und 6. Klassen unterrichten. 94 Prozent von ihnen berichteten dabei von einem gesunkenen Leistungsniveau der ankommenden Fünftklässler.

Besonders die Basiskompetenzen bereiteten Grund zur Sorge, heißt es vom bpv. Nur 39 Prozent bewerteten die Lesekompetenz als ausreichend für das Gymnasium. Bei der Rechtschreibung waren es sogar nur 29 Prozent, bei Mathematik 41 Prozent.

"Häufiger als früher kommen Schüler an das Gymnasium, für die diese Laufbahn nicht passend ist", sagt der bpv-Vorsitzende Michael Schwägerl. "Das wiederum führt zu Frustrationen und Misserfolgserlebnissen bei Schülern, die im vielgliedrigen Schulsystem passgenauere Angebote finden könnten."

Hohe Belastung auch für Lehrer

Zudem bedeutet es laut bpv eine hohe Arbeitsbelastung für die Lehrer. 79 Prozent gaben in der Umfrage an, viel Zeit für die individuelle Betreuung der Unterstufenschüler aufzuwenden. "Die Kollegen tun ihr Möglichstes und unterstützen, wo sie können", sagt Schwägerl. "Auch angesichts wachsender Klassenstärken durch den Lehrkräftemangel stößt die individuelle Förderung aber an ihre Grenzen."

Positiv sieht er allerdings, dass mehr als 80 Prozent der Lehrkräfte von einem deutlichen Leistungswillen der Schüler berichten. "Die Bereitschaft, Leistung zu zeigen und dadurch Selbstwirksamkeit zu erleben, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die gymnasiale Laufbahn", betont der bpv-Vorsitzende "Dieses Potenzial nehmen unsere Lehrkräfte sehr wohl wahr."

Am Montag bekommen die Viertklässler in Bayern ihre Übertrittszeugnisse. Sie sind ein zentraler Faktor dafür, ob sie auf ein Gymnasium wechseln können oder eine andere Schullaufbahn einschlagen. Es basiert auf den Noten in Mathematik, Deutsch und im Heimat- und Sachkundeunterricht.