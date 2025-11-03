AZ-Plus
Gute Nachrichten für Manuel Neuer: Forsthaus Valepp startet nach Rückschlag wieder durch

7000 Liter sind in die historischen Wände gelaufen. Das Team um Pächter Johannes Rabl kann nun nach rund drei Monaten wieder richtig starten. 
Rosemarie Vielreicher
Das Forsthaus Valepp hat eine lange Tradition und hat nur ein Jahr nach der Wiedereröffnung einen schweren Wasserschaden erlitten.
Das Forsthaus Valepp hat eine lange Tradition und hat nur ein Jahr nach der Wiedereröffnung einen schweren Wasserschaden erlitten. © Forsthaus Valepp

Gute Nachrichten vom beliebten Forsthaus Valepp: Nach dem schweren Wasserschaden in dem Traditionshaus von Pächter Johannes Rabl und FC-Bayern-Star Manuel Neuer sind ab sofort wieder Übernachtungen möglich. Und auch die Innengastronomie funktioniert wieder.

In einem Video in den sozialen Netzwerken schildert Pächter Johannes Rabl am Ort des Unglücks: "Liebe Gäste, genau hier ist vor ungefähr drei Monaten – am 7. August – etwas Schlimmes passiert: unser großer Wasserschaden im Forsthaus." Es handelt sich um ein Gästezimmer im Dachgeschoss.

7000 Liter Wasser fließen in die historischen Wände

Er erzählt: "Es hat in diesem Zimmer 7000 Liter Wasser in die historischen Wände gespült." Von diesem massiven Schaden ist im Video mittlerweile nichts mehr zu erkennen. Das war viel Arbeit: Alles zu reparieren, zu reinigen und zu trocknen, habe das Team rund drei Monate beschäftigt.

Johannes Rabl (l.) und Manuel Neuer vor dem Forsthaus Valepp.
Johannes Rabl (l.) und Manuel Neuer vor dem Forsthaus Valepp. © Forsthaus Valepp

Neustart: Wieder "uneingeschränkt buchbar"

Seit 31. Oktober sei das Forsthaus Valepp bei Schliersee wieder "uneingeschränkt buchbar". Der Pächter freue sich riesig auf den Neustart. "Der Wasserschaden ist vorbei. Es geht vorwärts."

Im September hatte Rabl den Wasserschaden in der AZ "eine riesige Tragödie" genannt. Hunderten von Gästen mussten die Buchungen storniert werden. Und das mitten in den Sommerferien.

Rabl und Fußballstar Manuel Neuer hatten dem Traditionshaus (erbaut 1841) wieder zu neuem Glanz verholfen und es im August 2024 eröffnet. Die Saison des Forsthaus Valepp ist grundsätzlich von 1. Mai bis zum 31. Dezember. Also noch gut zwei Monate haben Gäste Zeit, dort einzukehren.

  • Kritik vor 4 Stunden / Bewertung:

    Welcher elendiger Pfusch am Bau - in einem neuen Gebäude - oder doch Sabotage???

  • CO2 Voodoo vor 5 Stunden / Bewertung:

    Beste Konditionen für den Rabl die Bierpreise über 6€ zu schrauben. Hat er doch nun erheblichen Mehraufwand das Bier aus dem Tal hochzuschaffen.

  • Himbeer-Toni vor 3 Stunden / Bewertung:
    Nach so einem finanziellen Desaster auch noch so ein herablassender Kommentar.
    Hoffentlich passiert Ihnen nicht auch mal was, und andere machen sich dann über Sie lustig.
    Glauben Sie mir, das kommt dann gut an bei Ihnen.

