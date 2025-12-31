AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Güterwagon bei Rosenheim entgleist – Bahnstrecke gesperrt

Güterwagon bei Rosenheim entgleist – Bahnstrecke gesperrt

Zwischen Rosenheim und Raubling entgleist am Nachmittag ein Waggon eines Güterzugs. Verletzte oder größere Schäden gibt es zwar nicht, dafür jedoch Auswirkungen auf den Bahnverkehr.
az/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Bei Rosenheim ist ein Bahnwaggon entgleist. (Symbolbild)
Bei Rosenheim ist ein Bahnwaggon entgleist. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa
Rosenheim

In Oberbayern ist ein Waggon eines Güterzugs entgleist. Verletzte oder größere Schäden gibt es zwar nicht, der Waggon blockiert jedoch die gesamte Bahnstrecke, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

"Seit dem frühen Mittwochnachmittag ist die Bahnstrecke Rosenheim – Kufstein im Abschnitt zwischen Rosenheim Süd und Raubling gesperrt. Es kommt zu Ausfällen auf den Fernverkehrslinien von Rosenheim in Richtung Kufstein/Innsbruck", sagte der Bahnsprecher.

Die Verbindungen von Rosenheim in Richtung Traunstein/Salzburg sowie nach München seien nicht betroffen. "Im Nahverkehr ist zwischen Rosenheim und Raubling ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Mehr Details dazu finden Sie auf der Seite der Bayerischen Regiobahn (BRB)." Warum der Waggon aus den Schienen gesprungen ist, ist bisher noch ungeklärt.

Der Bahnsprecher rechnet damit, dass noch heute im Laufe des Abends ein Gleis geräumt und wieder freigegeben werden kann. Ab morgen früh soll der Verkehr in beide Richtungen wieder aufgenommen werden.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.