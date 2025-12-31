Güterwagon bei Rosenheim entgleist – Bahnstrecke gesperrt

Zwischen Rosenheim und Raubling entgleist am Nachmittag ein Waggon eines Güterzugs. Verletzte oder größere Schäden gibt es zwar nicht, dafür jedoch Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Rosenheim

In Oberbayern ist ein Waggon eines Güterzugs entgleist. Verletzte oder größere Schäden gibt es zwar nicht, der Waggon blockiert jedoch die gesamte Bahnstrecke, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

"Seit dem frühen Mittwochnachmittag ist die Bahnstrecke Rosenheim – Kufstein im Abschnitt zwischen Rosenheim Süd und Raubling gesperrt. Es kommt zu Ausfällen auf den Fernverkehrslinien von Rosenheim in Richtung Kufstein/Innsbruck", sagte der Bahnsprecher.

Die Verbindungen von Rosenheim in Richtung Traunstein/Salzburg sowie nach München seien nicht betroffen. "Im Nahverkehr ist zwischen Rosenheim und Raubling ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Mehr Details dazu finden Sie auf der Seite der Bayerischen Regiobahn (BRB)." Warum der Waggon aus den Schienen gesprungen ist, ist bisher noch ungeklärt.

Der Bahnsprecher rechnet damit, dass noch heute im Laufe des Abends ein Gleis geräumt und wieder freigegeben werden kann. Ab morgen früh soll der Verkehr in beide Richtungen wieder aufgenommen werden.