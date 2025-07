Gruppe schiebt Kanone durch Würzburg - Polizei greift ein

Böllerschüsse, Feuerwerk - bei Unterfrankens größtem Volksfest darf es auch mal krachen. Eine Kanone in der Innenstadt ist der Polizei dann aber doch etwas zu viel des Guten.

Würzburg

Mehrere Menschen haben in der Nacht eine historische Kanone durch die Würzburger Innenstadt geschoben. Wo sie das mehrere Hundert Kilo schwere Geschütz entwendet hatten, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Ein Polizeisprecher sagte am Montagnachmittag aber, man habe den Besitzer des Geschützes ausfindig machen können.

Die Kanone gehört demnach einem Schausteller auf dem Kiliani-Volksfest, das derzeit in der Nähe des Mainufers gefeiert wird. "Die haben das als Deko verwendet, bevor sie gestohlen wurde", sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler hätten auf dem Fest herumgefragt, ob jemand das Geschütz vermisste - und so den Eigentümer gefunden. Die Rückgabe sei in den kommenden Tagen geplant.

Ein Mann hatte in der Nacht die Diebe an der Alten Mainbrücke beobachtet und die Beamten gerufen. Als die erste Streife dort ankam, fanden die Beamten aber nur die mittelalterliche Waffe - von den Dieben fehlte jede Spur. Die Kanone sei zwischenzeitlich in der Tiefgarage der Polizeiinspektion gelagert worden, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten an.