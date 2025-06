Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze spricht im AZ-Interview über ihren 40. Geburtstag, die "unsinnige" Altersgrenze für das politische Spitzenamt im Freistaat und Frauen in Führungspositionen.

Die nun 40-Jährige aus Herrsching sitzt seit 2013 für die Grünen im Bayerischen Landtag und ist seit 2017 Fraktionsvorsitzende. Sie hat Interkulturelle Kommunikation, Politikwissenschaft und Psychologie studiert und ist mit Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (ebenfalls Grüne) verheiratet. Das Paar hat zwei kleine Söhne.

AZ: Frau Schulze, Sie werden an diesem Freitag 40 Jahre alt und feiern das demnächst mit einem kleinen Umtrunk auf den Nordarkaden des Landtags. Ist das ein dezenter Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung des Ministerpräsidenten, dass Sie nun alt genug sind, um ihm das Amt streitig machen zu können?

KATHARINA SCHULZE: Bei runden Geburtstagen haben manche Leute ja ein gemischtes Gefühl. Ich finde: Der 40. öffnet im politischen Leben in Bayern ganz neue Türen – und darauf freue ich mich. Deswegen gibt es neben der privaten Feier mit Familie und Freunden auch diesen Umtrunk mit Kolleginnen und Kollegen.

Kommt Markus Söder denn auch?

An die gesamte Bayerische Staatsregierung sind Einladungen rausgegangen. Wir treffen uns vor dem Plenum - und wenn Markus Söder, der ja sehr selten im Landtag ist, an diesem Tag dann doch mal wieder ins Plenum gehen sollte, kann er gerne vorbeikommen.

"Den 30. fand ich bewegender"

Sie haben es schon angedeutet: Für viele Frauen ist der 40. ein Grusel-Geburtstag. Wie sehen Sie das – jenseits des Politischen?

Den 30. fand ich bewegender. Ich merke, dass sich die Prioritäten verschieben. Man sieht das auch daran, wie man feiert. Meine Freundinnen haben auch Kinder, deswegen ist keiner von uns danach, durch die Clubs zu ziehen. Wir feiern tagsüber, denn am nächsten Morgen wachen die Kinder wieder früh auf.

Was unterscheidet die 40-jährige Katharina Schulze von der 30-jährigen – mal abgesehen von Mann und Kindern?

Ich bin gelassener - und klarer in den Dingen, für die ich stehe, eintrete und die mir wichtig sind.

Im Sarcletti in der Nähe vom Rotkreuzplatz gönnt sich Katharina Schulze von den Grünen gerne einen Eisbecher. © Ben Sagmeister

Können Sie das konkretisieren?

Man lernt im Laufe des Lebens, dass es immer irgendwie weitergeht, dass sich Dinge, die man vor zehn Jahren noch als Weltuntergang betrachtet hat, wieder relativieren. Das führt zu mehr Gelassenheit. Hinzukommt, dass ich seit 2013 im Bayerischen Landtag bin, diesen wunderschönen Freistaat in seiner ganzen Breite kennenlernen durfte mit seinen vielen tollen Menschen - und heute klar sehe, wo die Herausforderungen für die Gesellschaft liegen, dass die Staatsregierung aber nicht an den notwendigen Stellschrauben dreht.

Wohnraum, Kita-Plätze, Lehrermangel – hier geht zu wenig voran

Die da wären?

Seitdem ich im Landtag bin, reden wir darüber, dass Kita-Plätze fehlen – aber das Problem ist noch immer nicht gelöst. Gleiches gilt für den Lehrkräfte-Mangel oder den fortschreitenden Klimawandel, hier will Markus Söder ja sogar noch das Klimaneutralitäts-Ziel nach hinten verschieben! Auch bezahlbarer Wohnraum war schon 2013 ein riesiges Thema. Mit meiner Erfahrung als Landtagsabgeordnete seit 2013 und Fraktionsvorsitzende seit 2017 ist mir heute sehr klar, was dieses Land braucht: keinen Foodblogger-Entertainer als Landesvater, sondern eine Regierung, die die Herausforderungen anpackt und das Leben aller Menschen besser macht.

Das klingt so, als wären Sie im Rückblick mit sich sehr im Reinen. Oder gibt es irgendetwas, das Sie heute anders machen würden?

Es gibt nichts, von dem ich sagen würde: Oh Gott, da bin ich falsch abgebogen. Im Gegenteil: Ich schaue mit großer Dankbarkeit auf meine jetzt 40 Jahre zurück. Ich hatte das große Glück, auf diesem schönen Fleckchen Erde geboren zu sein, in einer lieben Familie, mit tollen Freunden und mit der Möglichkeit, als Erste aus meiner Familie zu studieren. Zudem darf ich einen Beruf ausüben, der mich sehr erfüllt, und in dem ich einen Sinn sehe. Gleichzeitig bin ich freudig gespannt auf das, was noch kommt. 40 ist ja noch nicht das Ende, nicht wahr?

Katharina Schulze, Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, und ihr Partner Danyal Bayaz (ebenfalls Grüne). © Tobias Hase/dpa

Warum mehr Frauen in Führungspositionen sein sollten

Zurück zum sachten Wink mit dem Zaunpfahl: Mal angenommen, die Grünen wären nach der Landtagswahl 2028 in der Lage, eine Ministerpräsidentin zu stellen. Ist Bayern überhaupt bereit für eine Frau an der Spitze?

Das entscheiden in einer Demokratie zum Glück die Wählerinnen und Wähler. Aber ich bin überzeugt, dass Entscheidungen besser werden, wenn auch entsprechend viele Frauen in Führungspositionen sind. Das zeigt auch die Forschung: Je vielfältiger ein Gremium ist, desto besser sind die Ergebnisse. Trotzdem nimmt der Frauenanteil - im Parlament wie in der Staatsregierung – von Wahl zu Wahl ab. Eine Frau an der Spitze würde wahrscheinlich nicht vom nächsten Weltraumprogramm und fränkischen Bratwürsten träumen, sondern sich als erstes um das kümmern, wo es täglich brennt.

Katharina Schulze am Rednerpult im Landtag. Sie sei dankbar dafür, dass sie einen erfüllenden Beruf ausüben dürfe, sagt sie im Gespräch mit der AZ. Foto: Peter Kneffel / dpa

Was würden Sie denn als Erstes anpacken?

Ich würde das Thema Bildung zur Chefinnen-Sache und Bayern zum Kinderparadies machen – angefangen bei den Kita-Plätzen bis hin zur Sanierung der Schulen. Es ist für mich entscheidend, dass wir in unsere Zukunft investieren, und die liegt in unseren Kindern. Und ich würde den Wirtschaftsstandort Bayern kraftvoll in die Zukunft führen. Dazu gehört etwa der schnellere Ausbau der Erneuerbaren Energien für bezahlbaren Strom - von Stromleitungen bis Windräder -, bei dem Markus Söder eine desaströse Bilanz hat. Und der dritte Punkt ist, Klimaschutz und Klimaanpassung ernst zu nehmen.

Hitze: "Die Staatsregierung müsste viel mehr unterstützen"

Wie meinen Sie das?

Wir erleben es doch gerade: Die letzten Tage waren unglaublich heiß, vor allem in den Städten leiden darunter besonders kleine Kinder und ältere Menschen. Deshalb müssen diese Orte hitzefest gemacht werden. Die Staatsregierung müsste hier viel mehr unterstützen. Das gilt auch beim Thema Starkregen. Wir müssen mit klugen Maßnahmen gegensteuern, beispielsweise mit Hitzeaktionsplänen und Schwammstädten. Ich möchte, dass auch in Zukunft alle Menschen hier noch gut leben können. Deshalb müssen wir uns an den Klimawandel stärker anpassen.

Gleditschien zählen zu den "Klimabäumen"- sie können auch Hitze in der Stadt vertragen. © Sebastian Willnow/dpa

Was würden Sie sofort abschaffen, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?

Alle umweltschädlichen Subventionen und das Baurecht für die geplante Dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Die Bürgerinnen und Bürger haben zu diesem Projekt 2012 ganz klar Nein gesagt. Die CSU muss endlich einsehen, dass es keinen Bedarf dafür gibt. Zudem würde es sämtliche Klimaschutzbemühungen torpedieren – es wäre geradezu aberwitzig, die Erdinger Mooslandschaft noch weiter zuzubetonieren. Neben vielen weiteren wichtigen Themen, einige habe ich ja bereits genannt, wäre auch die Abschaffung dieser unsinnigen Altersbeschränkung ein Thema - dass man erst mit 40 Jahren Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident werden kann. Das ist völlig aus der Zeit gefallen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen selbst entscheiden können, wen sie an der Spitze des Freistaates haben wollen.

"Wir Grünen müssen bis zur nächsten Wahl noch zulegen"

Realistischerweise muss man allerdings sagen, dass die bayerischen Grünen bei der letzten Landtagswahl nur 14,4 Prozent der Stimmen geholt haben. Ein Ergebnis, mit dem man weder eine Regierungschefin noch einen Regierungschef stellen kann. Wie wollen Sie Ihre Partei fit machen für 2028?

Bis 2028 ist es noch ein bisschen hin – und gerade erleben wir ja, wie schnell sich in der Politik alles ändern kann. Aber klar ist auch: Wir Grüne müssen bis zur nächsten Wahl noch zulegen. Dafür sind wir im ganzen Land unterwegs, hören zu, reden mit Vereinen, Unternehmen, Familien – direkt vor Ort, um zu verstehen, wo es wirklich hakt. Gleichzeitig müssen wir digital, in den Sozialen Medien, besser werden – um mit jungen Menschen direkter ins Gespräch zu kommen. Und: Wir müssen die Probleme im Freistaat deutlich benennen und Lösungen liefern. Genau deshalb haben wir zum Beispiel die Neuauflage des Kita-Gesetzes eingebracht. Weil es eben nicht reicht, über Fachkräftemangel nur zu reden - man muss auch etwas dagegen tun!

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei einem Döner-Essen mit Instagram-Followern. © Peter Kneffel/dpa

Hilft es den Grünen in Bayern, dass die Parteifreunde in Berlin nicht mehr Teil der Regierung sind?

Als Bürgerin dieses Landes hätte ich mir gewünscht, dass die Grünen weiterhin in der Bundesregierung sind, weil sie sehr viel angestoßen haben: etwa, dass wir dank Robert Habeck mittlerweile 60 Prozent Erneuerbare Energien im Strommix haben. Das ist phänomenal. Auf der anderen Seite hat diese Regierung sehr viel gestritten und dafür berechtigterweise die Quittung bekommen. Das wiederum ist für uns in Bayern mit Blick auf 2028 gar nicht so schlecht: Markus Söder kann seine „An allem sind die Grünen schuld“-Schallplatte nicht mehr spielen, die er dreieinhalb Jahre lang aufgelegt hat. Jetzt hat seine Partei Regierungsverantwortung im Bund, und er wird sehen, dass komplexe Probleme sich nicht lösen lassen, indem man in einen Döner beißt und noch einen halbgaren Spruch hinterherschiebt.