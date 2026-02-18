Grüne Fraktionschefin Schulze attackiert Söder: "Arbeitet nur für Markus Söder“

Politik als Ego-Trip und Auspuffe statt Kruzifixe – so spottet Grünen-Fraktionschefin Schulze beim politischen Aschermittwoch über Markus Söder.

Bayerns Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mangelnden Einsatz für andere vorgeworfen. "Markus Söder arbeitet weiterhin nur für Markus Söder und das leider in Vollzeit", sagte Schulze beim politischen Aschermittwoch ihrer Partei in Landshut. Manchmal habe man das Gefühl, auf der Tagesordnung des Kabinetts im Landtag stünden immer genau zwei Punkte: "Erstens: Nützt es was dem Maggus? Und zweitens: Was gibt es danach zu essen?"

Kritik übte Schulze auch an der Wirtschaftspolitik der CSU. Söder behandle Verbrenner-Autos "wie ein Heiligtum" und verteidige sie, als hätte er sie selbst erfunden. "Wenn das so weitergeht, ihr Lieben, wird er irgendwann die Kruzifixe aus den Amtsstuben wieder abhängen und Auspuffrohre anhängen lassen."