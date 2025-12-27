Großereignisse und Jubiläen 2026: Das erwartet uns in Bayern

Ein Jubiläum für die Verfassung – und für die Bayreuther Festspiele. Viele Katholiken in Würzburg, viele Helene-Fischer-Fans in München. Welche Großereignisse, Jubiläen und Jahrestage gibt es 2026?

Auf welche Großereignisse können sich die Menschen in Bayern freuen? Welche Jahrestage stehen an? Der Bogen geht von klassischer Musik zu Schlager, vom Verfassungsjubiläum zum großen Glaubenstreffen.

150 Jahre Bayreuther Festspiele

Warum um Himmels willen kennen Bildungsbürger und Fans klassischer Musik auf der ganzen Welt das 75.000-Einwohner-Städtchen Bayreuth in Oberfranken? Weil hier der Komponist Richard Wagner eine revolutionäre Idee verwirklichte: ein Festspielhaus, nur erschaffen für seine Werke. Die Finanzierung freilich war heikel – und ist es auch 150 Jahre später noch. Die Bayreuther Festspiele müssen sparen in Zeiten knapper öffentlicher Haushalte.

Anmerken soll man das dem Jubiläumsprogramm aber nicht: ein Festakt zur Eröffnung am 25. Juli, dann die Oper "Rienzi", die noch nie im Festspielhaus aufgeführt wurde, schließlich ein kompletter "Ring des Nibelungen", der keinen Regisseur hat, sondern via KI aus Bildern und Eindrücken der vergangenen "Ring"-Inszenierungen gespeist sein soll. Ein Experiment, das Wagner vermutlich gefallen hätte ("Kinder, schafft Neues!").

80 Jahre Bayerische Verfassung

1946 – die Kriegsschäden waren noch nicht einmal annähernd beiseite geräumt, da bekam Bayern eine neue Verfassung. Am 1. Dezember stimmten die Menschen darüber ab, es gab eine breite Mehrheit für die neue Verfassung, die also noch vor dem Grundgesetz der Bundesrepublik in Kraft treten konnte. Die Besonderheiten waren die starke Stellung des Ministerpräsidenten und ein ausführlicher Grundrechte-Katalog.

Und: Bayerns Landschaft steht jedem zur Verfügung. In Artikel 141 heißt es: "Der Genuß der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung wildwachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang ist jedermann gestattet." Und weiter: "Dabei ist jedermann verpflichtet, mit Natur und Landschaft pfleglich umzugehen."

Katholikentag in Würzburg

Drei Jahre nach dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg wird Franken wieder Schauplatz eines großen Treffens von Christinnen und Christen. Diesmal sind die Katholiken dran: Vom 13. bis 17. Mai 2026 werden bis zu 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Würzburg erwartet – zu Gottesdiensten, Diskussionsrunden, Gesprächen, Gebeten, Konzerten, Ausstellungen. An fünf Tagen soll es 700 Veranstaltungen geben. Veranstalter ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK).

Konzerte

Das Olympiastadion in München wird saniert, aber in der Landeshauptstadt ist das kein Problem: Es gibt mehr als ebenbürtige Ausweichorte, die Allianz Arena zum Beispiel. Helene Fischer wird dort 2026 auftreten, ebenso Linkin Park. Auf "30 wunderbare Jahre" blickt die bayerische Kultband Sportfreunde Stiller zurück. Bei der Jubiläumstour gastiert die Truppe unter anderem in der Münchner Olympiahalle, aber auch in Erlangen oder bei Open-Airs in Coburg und Bayreuth.

Und der Fußball?

Beim FC Bayern sind die drei wichtigsten Titel der Saison möglich: Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal. Eine Sause auf dem Münchner Marienplatz könnte angesichts des großen Vorsprungs in der Bundesliga-Tabelle schon eingeplant werden. Ob die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada hierzulande Euphorie entfacht, hängt natürlich am Auftreten der deutschen Nationalmannschaft. Fanmeilen und Public-Viewing-Events stehen die Anstoßzeiten im Weg: Nach dem Auftakt um 19 Uhr beginnen die beiden anderen Vorrundenpartien erst um 22 Uhr.