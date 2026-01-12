Großer Umbau: Luxushotel am Tegernsee aktuell geschlossen

Das Fünf-Sterne-Resort Überfahrt in Rottach-Egern bleibt längere Zeit komplett geschlossen. Was die Mitarbeiter während der Schließung machen und was Gäste nach der Renovierung erwartet.

Ein Hotel über sechs Wochen lang vollständig ruhen zu lassen und keine Gäste zu empfangen – das muss gute Gründe haben.

Das Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee hat von 12. Januar bis 26. Februar 2026 komplett geschlossen. Weil im Hintergrund gewerkelt und renoviert wird.

Die AZ will wissen: Was genau wird gemacht? Vom Fünf-Sterne-Hotel im Tegernseer Tal heißt es auf Anfrage: "Neben der grundlegenden Renovierung des Beauty- und Spa-Bereichs mit Innenpool, Saunen und Ruheräumen werden auch der Spa-Shop sowie die Spa-Rezeption in das Erdgeschoss verlegt."

"Ein letzter Blick auf den vertrauten Glanz": So verabschiedet sich das Hotel auf Facebook vom Spa-Bereich. Dort wird jetzt umfassend saniert. © Althoff Seehotel Überfahrt/Facebook

Die bisherigen Flächen des Friseurs und des Spa-Shops würden zu einem neuen, modernen Kinderbereich umgebaut. "Darüber hinaus umfasst dieser Bauabschnitt die Renovierung der Tagungsräume, der Lobbybar sowie der zweiten Master Suite, der Presidential Suite." Auch die Aufzuganlagen werden erneuert, ebenso die Sicherheitsbeleuchtung.

Über die Kosten der Schönheitskur schweigt das Hotel

Wie viel das alles kostet, möchten die Verantwortlichen auf Nachfrage nicht preisgeben.

Was erwartet die Gäste nach der Renovierung? "Ein spürbares Upgrade ihres Aufenthalts", heißt es dazu aus Rottach-Egern. Im Detail bedeutet das: "ein neu inszenierter ‚4 elements spa by Althoff′ mit stilvollem Innenpool, exklusiven Saunen und eleganten Ruhezonen". Der Spa-Empfang im Erdgeschoss sorge zudem für einen "reibungslosen, hochwertigen Service", teilt eine Sprecherin mit.

Das Hotel schreibt am Sonntag zu dem umfassenden Umbau auf Facebook: "Wir verabschieden uns von dieser Ära und blicken voller Vorfreude darauf, Ihnen bald eine noch exklusivere Wellness-Oase präsentieren zu dürfen."

Die Arbeiten an den Tagungsräumen, der Lobbybar und der zweiten Master Suite sollen auch dort für zeitgemäßes und luxuriöses Ambiente sorgen.

So wird es künftig nicht mehr aussehen: Der Spa-Bereich im Seehotel steht im Zentrum der Bauarbeiten. © Althoff Seehotel Überfahrt/Facebook

Das Hotel während dieser Bauphase teilweise geöffnet zu lassen, ist demnach nicht möglich. "Eine vollständige Schließung ist notwendig, um die umfangreichen Umbauarbeiten effizient, sicher und in der gewünschten Qualität umsetzen zu können."

Gäste sollen von Lärm, Staub und Schmutz nichts mitbekommen

Denn: "Während der Bauphase kommt es zu erheblichem Lärm, technischen Eingriffen in die Infrastruktur sowie zu Staub- und Schmutzbelastungen, die einen hochwertigen und entspannten Aufenthalt für Gäste unmöglich machen würden."

Wie viel Geld das Hotel in die Renovierung investiert, ist nicht bekannt. © Althoff Seehotel Überfahrt/Facebook

Die temporäre Schließung stelle sicher, "dass die Arbeiten zügig durchgeführt und die Gäste anschließend in einem erneuerten, luxuriösen Umfeld begrüßt werden können".

Über sechs Wochen geschlossen: Das machen die Mitarbeiter jetzt

Bleibt die Frage: Was machen eigentlich die Mitarbeiter während der wochenlangen Schließung? Alle blieben Teil des Teams. "Teilweise werden Urlaubstage oder Zeitguthaben aufgebraucht und die Phase wird für die gezielte Vorbereitung der Wiedereröffnung genutzt." Oder aber: "Einige Mitarbeitende sind außerdem Teil einer gruppenübergreifenden Task Force, die in anderen Häusern der Althoff Collection übergangsweise eingesetzt wird."

Insgesamt fünf Restaurants hat das Hotel, darunter das Sternelokal Überfahrt. © Wolfgang Stahr

Erste Gäste könnten wieder ab 27. Februar anreisen, heißt es vom Seehotel. "Ab diesem Zeitpunkt sind die Lobbybar, die Eventräume sowie die zweite Master Suite bereits fertiggestellt und nutzbar."

Der weitere Fahrplan: Ab 13. März öffne der "All Suite Spa" wieder für ganzheitliche Anwendungen. Der Innenpool, die Saunen sowie die Ruheräume folgten demnach im Sommer und "runden das Spa-Erlebnis vollständig ab".

Das Hotel hat nach eigenen Angaben fünf Restaurants (darunter das Sternelokal Überfahrt mit Cornelia Fischer und der Sommelière des Jahres, Marie Christin Baunach) sowie 174 Zimmer und Suiten.

Der Schiffshalt "Überfahrt" in Rottach-Egern. © Rosemarie Vielreicher

Zur Geschichte: Im Jahr 1873 eröffnete Josef Höß den Gasthof zur Überfahrt am Ufer des Tegernsees. Das Hotel mit der Adresse Überfahrtstraße 10 schreibt auf seiner Homepage: "Noch immer fährt Tag für Tag ein alter, bayerischer Ruderer zur Anlegestelle des Hotels und bringt Gäste ans Ufer der Egerner Bucht."

Wer hier unter anderem schon verweilte: Schriftsteller Ludwig Thoma, Opernsänger Leo Slezak oder Fürst Rainier von Monaco.