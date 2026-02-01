AZ-Plus

Großeinsatz in Augsburg: Polizei durchsucht Club

Die Polizei durchsucht einen Club mit rund 200 Kräften. Was bisher zu den Hintergründen bekannt ist.
AZ/ dpa |
Die Polizei durchsucht mit rund 200 Kräften den City Club am Königsplatz. (Symbolbild)
Die Polizei durchsucht mit rund 200 Kräften den City Club am Königsplatz. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit rund 200 Einsatzkräften hat die Polizei einen Club in der Augsburger Innenstadt durchsucht. Dabei handele es sich um den City Club am Königsplatz, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mit.

Die Durchsuchung fand demnach im Auftrag der Staatsanwaltschaft statt. Es gebe einen Durchsuchungsbeschluss, den die Polizei heute vollzogen habe, sagte der Sprecher weiter. Zu den Hintergründen des Großeinsatzes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Nach ersten Informationen wurden rund 200 Gäste kontrolliert.

