Große Waldbrandgefahr in Bayern

In diesen Tagen besteht eine besonders große Gefahr, dass Wälder oder Felder in Flammen aufgehen. Erst am Dienstag war ein Wald südlich von Nürnberg in Brand geraten.

dpa | 25. Juni 2025 - 04:30 Uhr

Die Gefahr von Waldbränden, wie hier bei Erlangen im April, ist in diesen Tagen wieder besonders groß. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

München In Bayern herrscht in diesen Tagen eine besonders große Waldbrandgefahr. Für gleich mehrere Regionen im Freistaat hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für diesen Mittwoch die höchste Stufe 5 (sehr hohe Gefahr) des Waldbrandgefahrenindex ausgegeben. Das betrifft demnach die Regionen um Regensburg, Garmisch-Partenkirchen, Holzkirchen und Wielenbach. In vielen weiteren Regionen stuft der DWD die Gefahr von Waldbränden zudem als hoch ein (Stufe 4). Auch in den kommenden Tagen bleibt die Waldbrandgefahr demnach groß. Trockenes Frühjahr Deshalb stehen am Mittwoch etwa in Mittelfranken, Niederbayern und der Oberpfalz erneut Flüge der Luftbeobachtung an, die Waldbrände frühzeitig erkennen und deren Ausbreitung so möglichst verhindern soll. Am vergangenen Wochenende und bis einschließlich Montag waren aufgrund der hohen Waldbrandgefahr bereits in mehreren Regionen Bayerns Flugzeuge zu diesem Zweck unterwegs. In den Fliegern der Luftrettungsstaffel Bayern sitzen neben dem Piloten stets ein Feuerwehrmann und ein Förster. Das bisherige Frühjahr war nach Angaben des Landesamtes für Umwelt verhältnismäßig trocken. Der DWD rechnet für Mittwoch mit bis zu 34 Grad, am Donnerstag sollen es bis zu 31 Grad werden. Gebietsweise könne es Regen und auch Gewitter geben. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de