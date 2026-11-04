Mehr als 50 Fahnder sind an der Hansastraße angerückt. Ihr Ziel ist die Deutsche Finance, über die Deutschlands größte öffentlich-rechtliche Pensionsgruppe Rentengeld in US-Luxusimmobilien gesteckt hat. Was sie suchen, bleibt offen. Doch die Staatsanwaltschaft wählt neue Worte.

Die Deutsche Finance Gruppe an der Hansastraße verwaltet eigenen Angaben zufolge ein Vermögen von 12 Milliarden Euro.

Im Altersvorsorge-Debakel um die Bayerische Versorgungskammer (BVK) haben am Dienstag mehr als 50 Beamte die Zentrale der Deutsche Finance Group an der Hansastraße durchsucht.

"In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft München I wurden gestern Durchsuchungsbeschlüsse in den Geschäftsräumen der Deutsche Finance Group vollzogen", bestätigt die Behörde auf Anfrage der AZ.

Das Finanzhaus gibt an, es sei als "Dritte" durchsucht worden. "Das Unternehmen kooperiert mit den Ermittlungsbehörden und steht mit ihnen seit längerer Zeit in Kontakt." Die BVK wollte sich auf eine Anfrage der AZ bislang nicht äußern.

Jetzt läuft ein Ermittlungsverfahren

Über ein Jahr hatte die Staatsanwaltschaft nur vorermittelt, angestoßen von Deutschlands größter öffentlich-rechtlicher Pensionsgruppe selbst. Wegen "Auffälligkeiten bei der Vertragsgestaltung und einem Näheverhältnis einzelner Akteure" prüfte sie laut Innenministerium einen Anfangsverdacht auf Straftaten, "insbesondere Untreue".

Ein Ermittlungsverfahren setzt einen solchen Verdacht voraus. Die Versorgungskammer hatte Compliance-Verstöße und ein "nicht angemessenes Näheverhältnis" zu Partnern eingeräumt und Sofortmaßnahmen angekündigt.

Renten-Skandal spitzt sich seit 2024 zu

Bei der Versorgungsgruppe, die unter Rechtsaufsicht des Innenministeriums steht, sind fast drei Millionen Menschen versichert, darunter Apotheker, Architekten, Schornsteinfeger, Rechtsanwälte und Steuerberater. Über Fonds der Deutsche Finance flossen 1,6 Milliarden Euro in US-Prestigeprojekte des verurteilten Steuerbetrügers Michael Shvo, die teils gescheitert sind. Die Rentenbehörde rechnet mit bis zu 853 Millionen Euro Verlust. Die AZ hat den Skandal mitaufgedeckt.

Ende August verklagte die Deutsche Finance die BVK im US-Staat Delaware auf Schadenersatz. Die Versorgungskammer habe versucht, ihre "Versorgungsberechtigten in die Irre zu führen", und "die für ihre Aufsicht zuständigen deutschen Behörden belogen", heißt es in der Klage. Die BVK nannte das ein Ablenkungsmanöver.

Der Bayerische Landtag beschäftigte sich in mehreren Geheimsitzungen mit dem Skandal. Die Münchner Fachanwälte Stephan Greger und Peter Mattil wollen aufgrund der Verluste mit einer Interessengemeinschaft Ansprüche von Versicherten prüfen. Bei der Deutsche Finance sitzt seit Juni ein Sonderbeauftragter der Bafin im Haus. Rund 50.000 Privatanleger steckten etwa 1,5 Milliarden Euro in seine Fonds, einer ist insolvent.