AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Große Belastung: Mehr als eine Million Bayern sind viel zu dick

Große Belastung: Mehr als eine Million Bayern sind viel zu dick

Die Zahl der Bayern, die an krankhaftem Übergewicht leiden, geht in die Million, auch Kinder sind betroffen. Was die Gesundheitsministerin dazu sagt.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 8  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Krankhaftes Übergewicht ist ein Problem - auch für das Gesundheitssystem (Symbolbild).
Krankhaftes Übergewicht ist ein Problem - auch für das Gesundheitssystem (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

Mehr als eine Million Menschen in Bayern sind viel zu dick – und das belastet das Gesundheitssystem. Allein im Freistaat beliefen sich die Kosten für Betroffene von Adipositas auf geschätzt rund 197 Millionen Euro, wie Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) mitteilte. Ihren Angaben zufolge waren im Jahr 2024 rund 1,1 Millionen der gesetzlich Versicherten in Bayern von Adipositas, also krankhaftem Übergewicht, betroffen. 

Gerlach zitierte zum Welt-Adipositas-Tag das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wonach bei der Schuleingangsuntersuchung für das Schuljahr 2023/24 in Bayern 3,6 Prozent der Kinder stark übergewichtig waren und weitere 4,9 Prozent übergewichtig.

Adipositas: Mit diesem Masterplan will Bayern Übergewicht bekämpfen

Bei den Erwachsenen seien laut dem letzten Mikrozensus etwa 15 Prozent stark übergewichtig, weitere rund 35 Prozent übergewichtig – Tendenz seit 2009 leicht steigend. 

Mit einem "Masterplan Prävention für Bayern" will Gerlach der Entwicklung entgegenwirken. "Starkes Übergewicht bedeutet eine körperliche und psychische Belastung für die Betroffenen. Es kann auch zu Folgeerkrankungen führen. Wichtig sind deshalb ausreichend Bewegung und eine ausgewogene Ernährung bereits im frühen Kindesalter", sagte die Ministerin.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
8 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Knoedel vor 2 Stunden / Bewertung:

    Soviel zum Thema Wohlstand.
    Und dann Schlange stehen wenn der Benzin 10 Cent weniger kostet.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • OnkelHotte vor 2 Stunden / Bewertung:

    " ..eine ausgewogene Ernährung bereits im frühen Kindesalter .."
    stimmt, mit Euren Caterern für die Kindergärten gibt es kein Entkommen mehr.
    .
    Was war ich froh, wenn ein Kindergarten seine eigene Küche hatte, die auch benutzt worden ist

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni vor 2 Stunden / Bewertung:

    Ich bin nicht dick, ich bin nur stabil gebaut.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.