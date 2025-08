Großbrand in Hofkirchen – Bewohner entkommt den Flammen

Im Landkreis Passau fängt ein Gebäude Feuer. Der Besitzer kann sich noch rechtzeitig vor den Flammen retten, doch das Haus ist unbewohnbar, der Schaden hoch.

Hofkirchen

Ein Wohnhaus im niederbayerischen Hofkirchen (Landkreis Passau) ist vollständig abgebrannt. Der 79-jährige Bewohner konnte sich nach Polizeiangaben noch rechtzeitig ins Freie retten. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.Wieso die Flammen am Freitagabend in dem älteren Gebäude ausgebrochen waren, ist bislang noch unklar. Etwa 150 Einsatzkräfte kämpften bis in die Nacht gegen den Brand. Kurz drohte ein Gastank zu explodieren, wie es hieß. Die Gefahr konnte jedoch abgewendet werden.

Eine angrenzende Straße blieb demnach bis 2 Uhr morgens gesperrt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. Der Schaden wird aktuellen Angaben zufolge auf etwa 350.000 Euro geschätzt.