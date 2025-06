Großbrand in Entsorgungsbetrieb in Augsburg

In Augsburg gerät in einem Entsorgungsbetrieb Schrott in Brand. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

dpa | 24. Juni 2025 - 19:36 Uhr

Mehrere Feuerwehren sind zu einem Großbrand in Augsburg ausgerückt. © Sven Hoppe/dpa

Augsburg Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in Augsburg: Mehrere Feuerwehren seien mit einem Großaufgebot im Einsatz, sagte ein Sprecher am Abend. Es brenne Schrott "in großem Ausmaß". Das Feuer erfasste demnach auch eine Lagerhalle und drohte auf ein angrenzendes Holzlager überzugreifen. Warnapps in Augsburg lösten Alarm aus und warnten vor einer "Rauchwolke durch Großbrand". Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de