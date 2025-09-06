AZ-Plus

Grillwagen brennt auf A73

Ein Grillwagen fängt an zu brennen. Gerade noch rechtzeitig wird er vom Auto abgekoppelt, das den Anhänger zieht.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Auf der Autobahn brannte ein Anhänger. (Symbolbild)
Auf der Autobahn brannte ein Anhänger. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Bamberg

Auf der Autobahn 73 in Oberfranken hat ein Grillwagen-Anhänger gebrannt. Am Morgen wurde die Autobahn zwischen Bamberg-Süd und Hirschaid in Richtung Nürnberg zeitweise voll gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es habe sich ein Stau von etwa zwei Kilometern Länge gebildet. 

Der Anhänger wurde laut der Sprecherin rechtzeitig vom Auto abgekoppelt. Verletzt worden sei niemand. Wie es zu dem Feuer kam und wann es genau ausbrach, war noch unklar. Die Feuerwehr vermutete einen technischen Defekt. Wie hoch der Schaden war, blieb zunächst unklar.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.