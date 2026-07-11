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Grillunfall in Bayern: Gasflasche explodiert

Mit einem lauten Knall explodiert die Gasflasche auf einem Balkon im Landkreis Hof. Welche Folgen das hat und wie hoch der Schaden ist.
AZ/dpa |
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Die Grillsaison in Bayern ist im vollen Gange (Symbolbild)
Die Grillsaison in Bayern ist im vollen Gange (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Schwarzenbach am Wald - Ein noch nicht erloschener Grill hat in Oberfranken eine Gasflasche explodieren lassen. Verletzt wurde bei dem Vorfall auf dem Balkon eines Wohnhauses in Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) niemand. Nach Polizeiangaben entstand dabei ein Schaden von rund 5.000 Euro. 

Ermittlungen wegen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Der Grill sei am Freitag erneut in Brand geraten, wodurch die Gasflasche mit einem lauten Knall explodiert sei. Dies habe kleine Brandstellen an der Hausfassade verursacht, hieß es. Außerdem seien Teile der Fassadenverkleidung beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

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