Grillunfall in Bayern: Gasflasche explodiert
Schwarzenbach am Wald - Ein noch nicht erloschener Grill hat in Oberfranken eine Gasflasche explodieren lassen. Verletzt wurde bei dem Vorfall auf dem Balkon eines Wohnhauses in Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) niemand. Nach Polizeiangaben entstand dabei ein Schaden von rund 5.000 Euro.
Ermittlungen wegen wegen fahrlässiger Brandstiftung
Der Grill sei am Freitag erneut in Brand geraten, wodurch die Gasflasche mit einem lauten Knall explodiert sei. Dies habe kleine Brandstellen an der Hausfassade verursacht, hieß es. Außerdem seien Teile der Fassadenverkleidung beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.
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