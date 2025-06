Greuther Fürth holt Torwarttalent aus Leipzig

Die SpVgg Greuther Fürth sucht einen neuen Keeper - und findet ihn in Leipzig. Der 19-jährige Timo Schlieck ist auch schon für den DFB aufgelaufen.

Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat Torwarttalent Timo Schlieck für die kommende Saison von RB Leipzig ausgeliehen. Der fränkische Fußball-Zweitligist hat sich eine Kaufoption auf den 19-Jährigen gesichert hat. Die Leipziger wiederum haben eine Rückkaufoption.

"Timo ist ein hoch veranlagter Keeper, der trotz seines jungen Alters schon sehr viel mitbringt und den wir ihn den Gesprächen schon als sehr reif wahrgenommen haben. Wir haben damit wieder einen jungen Torwart zum Kleeblatt lotsen können, dem wir die zweite Liga zutrauen", erklärte der Fürther Sportdirektor Stephan Fürstner.

Ein Jahr in Belgien

Schlieck wechselte im Sommer 2021 aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund in die Akademie von RB Leipzig. Im März 2024 unterschrieb er einen Profivertrag bis zum Sommer 2027.

In der vergangenen Saison war der gebürtige Dortmunder an die zweite Mannschaft des RSC Anderlecht ausgeliehen. In der zweiten belgischen Liga absolvierte er 21 Pflichtspiele. Vor einem knappen Jahr debütierte er in der deutschen U19-Nationalmannschaft. Die Fürther starten an diesem Mittwoch (16.00 Uhr) in die Vorbereitung auf die neue Saison.