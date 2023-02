Grenzpolizisten erwischen Mann mit drei Kilo Marihuana

Bei einer Grenzkontrolle auf der Autobahn 8 hat die Bundespolizei drei Kilo Marihuana im Gepäck eines Reisenden gefunden. Der 28-jährige Mann war an Bord eines Reisebusses am Walserberg in Österreich nahe Bad Reichenhall, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei der Überprüfung der Passagiere am Donnerstag sei er den Beamten aufgefallen, weil er von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht worden sei. Sie baten ihn, samt Gepäck aus dem Bus auszusteigen.

23. Februar 2023 - 17:01 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bad Reichenhall Während er behauptete, nur eine Tasche dabei zu haben, wiesen die anderen Fahrgäste die Polizisten noch auf einen weiteren Rucksack hin, der augenscheinlich ihm gehörte. In diesem lagen 16 verschweißte Pakete mit Marihuana mit einem Gesamtgewicht von fast drei Kilo. Der Verkaufswert liegt laut Polizei bei etwa 28.000 Euro. Außerdem hatte er noch ein Einhandmesser und einen gefälschten Führerschein bei sich.