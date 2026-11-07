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Grau, grauer, Bayern: Das Wochenende wird ungemütlich

Wer an diesem Wochenende auf einen Ausflug bei einigermaßen lichten Verhältnissen hofft, sollte sich Richtung des Bayerwalds und der übrigen Mittelgebirge im Osten Bayerns orientieren.
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Die Sonne macht sich rar in Bayern. (Archiv)
Die Sonne macht sich rar in Bayern. (Archiv) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dem größten Teils Bayerns steht ein novembertypisch graues Wochenende bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt landesweit starke Bewölkung voraus. Weniger trüb könnte es demnach lediglich im Bayerischen Wald und den übrigen Mittelgebirgen im Osten Bayerns werden.

Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen 3 und 8 Grad, im Süden bei bis zu 10 Grad. In Schwaben und Oberbayern kann es örtlich etwas regnen. Auch in Unterfranken sind vereinzelt ein paar Tropfen zu erwarten.

Auch am Sonntag gibt es Wolken 

Der Sonntag beginnt laut Prognose des Wetterdiensts ebenfalls trüb oder stark bewölkt. Im Osten des Freistaats könnte es auch etwas Regen geben. Im Tagesverlauf soll sich die Wolkendecke dann von Südwesten her gebietsweise etwas lichten. Am wärmsten soll es mit Werten um die 10 Grad am westlichen Alpenrand und am Untermain werden, andernorts bleibt es kühler.

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