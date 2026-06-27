Gluthitze bleibt in Bayern das ganze Wochenende

Bayern schwitzt weiter: Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Wochenende Temperaturen bis zu 41 Grad und warnt vor hoher Waldbrandgefahr.

München

München - Die Sonne meint es in Bayern gerade etwas zu gut: Wer heute unterwegs ist, sollte viel trinken, Schattenpausen einplanen und pralle Mittagssonne meiden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet vielerorts eine extreme Wärmebelastung. Die Waldbrandgefahr ist wegen der anhaltenden Trockenheit hoch - also Vorsicht, wer im Schatten von Eichen, Buchen und Nadelbäumen Abkühlung sucht.

Glutofen Unterfranken

Am Samstag bleibt es laut Vorhersage sonnig und heiß, zeitweise zeigen sich Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf bis zu maximal 41 Grad in Nordbayern. In den Kammlagen können etwa 34 Grad erreicht werden, auf dem Großen Arber 29 Grad. In den Alpentälern sind örtlich 32 Grad möglich, in den Donauniederungen bis 38 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost. Möglich ist, dass das am Freitag erreichte vorläufige Allzeithoch von 40,8 Grad in Kitzingen nahe Würzburg noch getoppt wird.

Die Meteorologen erwarten am Nachmittag und abends in den Alpen einzelne Gewitter. In der Nacht zum Sonntag ist es klar. Im Westen sind einzelne Schauer möglich.

Sonntag: Erste Gewitter kommen

Der Sonntag startet zwar in Ober- und Niederbayern mit Sonne, im Laufe des Tages erwarten der DWD dann Schauer und teils kräftige Gewitter. Es bleibt heiß, bei 35 bis 40 Grad. Auch die Nacht zum Montag wird von Schauern und Gewittern begleitet. Und die neue Woche startet mit Höchstwerten von 26 bis 31 Grad.