Glückspilz aus Niederbayern gewinnt 2,5 Millionen Euro

In Niederbayern gibt es Grund zum Anstoßen. Ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin von dort hat richtig getippt - und rund 2,5 Millionen Euro gewonnen.
Der Tipper oder die Tipperin kreuzte fünf Richtige und eine von zwei Eurozahlen richtig an. (Symbolbild)
Der Tipper oder die Tipperin kreuzte fünf Richtige und eine von zwei Eurozahlen richtig an. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa
München

In Niederbayern darf gejubelt werden: Ein Glückspilz hat beim Eurojackpot am Freitag mehr als 2,5 Millionen Euro gewonnen, wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mitteilte. Es war bundesweit der einzige Tipp in der Gewinnklasse 2. Der Spieler oder die Spielerin kreuzte die fünf Richtigen 6, 14, 25, 29, 46 und die Eurozahl 11 auf dem Spielschein an. Lediglich die zweite Eurozahl 7 fehlte für einen noch größeren Jackpot-Gewinn in der Klasse 1.

Der Gewinner oder die Gewinnerin ist der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung bisher nicht bekannt. Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Annahmestelle in Niederbayern abgegeben. Der Glückspilz muss die gültige Spielquittung nun bei einer Annahmestelle oder direkt in der Münchener Zentrale der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung einreichen, um das Geld zu bekommen.

