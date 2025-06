Glocken bei Brand von Holzturm geschmolzen

Ein Feuer bricht in einem Glockenturm aus. Die Glocken aus Bronze werden dabei stark beschädigt.

Scheßlitz

Drei Glocken aus Bronze sind bei einem Brand in Oberfranken durch die Hitze geschmolzen. Die Glocken befanden sich in einem hölzernen Glockenturm am Schönstatt-Zentrum Marienberg bei Scheßlitz (Landkreis Bamberg), wie die Polizei mitteilte.

Warum der Brand am Montagnachmittag ausbrach, ist bislang unklar. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergriffen - der Turm selbst brannte allerdings nahezu vollständig nieder. Der Schaden wird auf bis zu 100.000 Euro geschätzt.