Gleitschirmflieger stürzt über Waldstück in Oberfranken ab

Im Landkreis Bamberg stürzt ein Gleitschirmflieger ab - nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit glimpflichem Ausgang.

Heiligenstadt i. Ofr.

Ein Gleitschirmflieger ist über einem Waldstück nahe Heiligenstadt in Oberfranken (Landkreis Bamberg) abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Pilot dabei leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Bergung dauerte zunächst an. Wie es zu dem Absturz am Mittag kam, war zunächst unklar.