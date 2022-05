Gleitschirmflieger stürzt auf Baustelle an Kaserne ab

Ein Gleitschirmpilot ist in Bad Reichenhall auf eine Baustelle an der Hochstaufen-Kaserne gestürzt. Der 24-Jährige habe bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen schwere Beinverletzungen erlitten, teilte der Kreisverband Berchtesgadener Land des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) mit.

31. Mai 2022 - 12:35 Uhr | dpa

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. © Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Bad Reichenhall Den Angaben zufolge startete der Pilot bei ruhigen Windverhältnissen an einem Berg und wollte auf einer Wiese landen. Dann sei er aber in schwere Windböen geraten, gegen eine Mauer eines Rohbaus geprallt und zu Boden gestürzt. Er habe auch einen Stromkasten umgerissen und sei dann schwer verletzt am Boden liegen geblieben. Der 24-Jährige habe selbst einen Notruf abgesetzt, hieß es. Rettungskräfte versorgten ihn. Per Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik gebracht.