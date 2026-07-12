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Tragischer Unfall am Kreuzeck: Gleitschirmflieger stürzt ab und stirbt

Tragödie am Kreuzeck: Ein 56-Jähriger stirbt nach einem Absturz beim Gleitschirmfliegen. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.
AZ/dpa |
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Die Polizei bittet nach dem tödlichen Absturz um Hinweise. (Symbolbild)
Die Polizei bittet nach dem tödlichen Absturz um Hinweise. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Gleitschirmflieger ist nahe dem Landeplatz am Fuß des Berges Kreuzeck in Garmisch-Partenkirchen abgestürzt und gestorben. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen erlag der 56-Jährige am Samstagnachmittag noch an der Absturzstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. 

Der Gleitschirm wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt, ein Polizeihubschrauber machte Luftaufnahmen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache. Hinweise auf Fremdverschulden lagen demnach zunächst nicht vor.

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