Plötzlich bricht das Gleis: Behinderungen auf Bahnstrecke von München in den Süden

An einem Bahnübergang in Oberbayern bricht ein Gleis. Die Einschränkungen für die Fahrgäste halten sich dennoch in Grenzen. Zumal die Bahn fix reagiert.

Nach einem Gleisbruch bei Rosenheim kommt es auf der Bahnstrecke München – Salzburg vorübergehend zu Behinderungen. "Es fahren durchgehend Züge, da die Strecke noch eingleisig befahrbar ist", schilderte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage. Teilweise gebe es jedoch zwischen Rosenheim und Bad Endorf auch Ersatzverkehr. Der Schaden an einem Bahnübergang sollte noch bis zum Abend behoben werden. Bis zur Beendigung der Reparatur wurde auch die Straße zwischen Stephankirchen und Riedering gesperrt, wie das Landratsamt Rosenheim mitteilte.