AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Plötzlich bricht das Gleis: Behinderungen auf Bahnstrecke von München in den Süden

Plötzlich bricht das Gleis: Behinderungen auf Bahnstrecke von München in den Süden

An einem Bahnübergang in Oberbayern bricht ein Gleis. Die Einschränkungen für die Fahrgäste halten sich dennoch in Grenzen. Zumal die Bahn fix reagiert.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
An einem Bahnübergang war ein Gleis gebrochen. (Symbolbild)
An einem Bahnübergang war ein Gleis gebrochen. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Nach einem Gleisbruch bei Rosenheim kommt es auf der Bahnstrecke München – Salzburg vorübergehend zu Behinderungen. "Es fahren durchgehend Züge, da die Strecke noch eingleisig befahrbar ist", schilderte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage. Teilweise gebe es jedoch zwischen Rosenheim und Bad Endorf auch Ersatzverkehr. Der Schaden an einem Bahnübergang sollte noch bis zum Abend behoben werden. Bis zur Beendigung der Reparatur wurde auch die Straße zwischen Stephankirchen und Riedering gesperrt, wie das Landratsamt Rosenheim mitteilte.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.