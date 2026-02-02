AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Glatteis und Föhn: Wetter in Bayern fährt weiter Achterbahn

Glatteis und Föhn: Wetter in Bayern fährt weiter Achterbahn

Gefrierender Regen sorgt in Franken und Schwaben für gefährliches Glatteis. Wo der Föhn dagegen für frühlingshafte zehn Grad sorgt, verrät der Wetterbericht für Bayern.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Manchmal trüb, manchmal sonnig soll es in Bayern werden.
Manchmal trüb, manchmal sonnig soll es in Bayern werden. © Uwe Lein/dpa

Zum Wochenstart gibt es in Bayern einen Mix aus trübem, manchmal auch sonnigem Wetter und am Alpenrand auch mal warmen Föhntemperaturen. Am Montag sei es von Nordschwaben bis ins Chiemgau anfangs noch häufig neblig, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Im Tagesverlauf gebe es dann immer öfter Sonne, nur an der oberen Donau bleibe es gebietsweise durchgängig trüb. Die Temperaturen sollen zwischen minus zwei und plus sieben Grad liegen. Im Tagesverlauf kann es im westlichen Franken sowie in Schwaben gebietsweise gefrierenden Regen mit Glatteisgefahr geben.

Bayern im Wintermodus: Wetteraussichten für Dienstag

Am Dienstag soll es großteils stark bewölkt sein, wobei zwischen Alpen und Bayerischem Wald zeitweise auch die Sonne hervorkommt. In Franken und Schwaben könnte es noch einmal aufgrund von gefrierendem Regen oder Schnee glatt werden. Am Alpenrad soll der Föhn die Temperaturen im Tagesverlauf auf bis zu zehn Grad steigen lassen.

Nach Angaben des bayerischen Lawinenwarndienstes wird die Lawinengefahr in einigen Gebieten am Montag deutlich steigen. Es wird dann Warnstufe drei von fünf erreicht, beispielsweise in den Bergen rund um Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. In den meisten Regionen der bayerischen Alpen bleibt das Risiko allerdings darunter und wird als gering oder örtlich mäßig eingestuft.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.