Glatteis hält Bayerns Autofahrer bei Atem: Mehrere Verletzte bei Unfällen

Glatte Straßen führten am Wochenende in Bayern zu mehreren Unfällen. Die Polizei nennt unangepasste Geschwindigkeit als Hauptursache.

Aufgrund von Glatteis kam es in Bayern am Wochenende zu Unfällen. (Symbolbild)

Glatte Straßen sind am Wochenende in Bayern Ursache für mehrere Verkehrsunfälle gewesen. In der Oberpfalz und in Oberfranken kamen Fahrzeuge von der Straße ab. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Auf der Bundesstraße 8 bei Mötzing (Landkreis Regensburg) verlor ein Autofahrer bei einem Überholmanöver auf spiegelglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug streifte ein weiteres Auto, kam von der Straße ab und kippte im Seitenstreifen auf die Seite. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Diverse Glätteunfälle in Bayern

Auch im Raum Hummeltal (Landkreis Bayreuth) kam es zu zwei Glätteunfällen. Zunächst rutschte ein Wagen in einer Kurve gegen eine Leitplanke. Während der Unfallaufnahme geriet ein weiteres Auto im selben Streckenabschnitt ins Schleudern und prallte ebenfalls gegen die Schutzplanke. In beiden Fällen blieb es bei Blechschäden. Insgesamt entstand den Angaben zufolge ein Schaden von geschätzt rund 30.000 Euro.

Laut Polizei war in allen Fällen eine nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit Ursache für die Unfälle.