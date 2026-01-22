AZ-Plus
Glassplitter möglich: Münchner Bäckerei ruft Brote zurück

Die Verunreinigung wurde in den Sonnenblumenkernen eines Lieferanten gefunden. Betroffen sind mehrere Produkte der Bäckerei.
AZ/dpa |
Die Münchner Bäckerei K.O. Backkollektiv ruft Brote zurück. (Symbolbild)
Die Münchner Bäckerei K.O. Backkollektiv ruft Brote zurück. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Die Bäckerei K.O. Back-Kollektiv ruft mehrere Brotsorten zurück, weil sie unter Umständen Glassplitter enthalten können. Diese seien in Sonnenblumenkernen eines Rohstofflieferanten gefunden worden, heißt es auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de und in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Hersteller der Sonnenblumenkerne könne nicht ausschließen, dass die komplette Herstellungscharge betroffen ist und rufe diese vorsorglich zurück.

Betroffen sind demnach die Produkte Roggensonnenblumenbrot, Weizensonnenblumenbrot, Dinkel-Saatenbrot, Viersaatsemmeln, Vollkornstangerl, Müsli-Ecken, Sonnenblumenbrot und Sonnenblumenecken aus dem Verkaufszeitraum Anfang bis Ende Dezember, bei Sonnenblumenecken bis Januar 2026. 

Die Artikel wurden demnach in Einzelhandelsgeschäften im Stadtgebiet München und in Unterhaching im Landkreis München verkauft. Sollten sich Glassplitter im Brot befinden, können diese schwere Verletzungen des Mundraumes bis hin zu inneren Verletzungen verursachen.

