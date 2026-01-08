Glättegefahr: Diese Schulen in Bayern bleiben am Freitag geschlossen

Der Start in den Freitag könnte in Bayern vielerorts rutschig werden – und möglicherweise gefährlich. In Teilen Bayerns dürfen Schülerinnen und Schüler deshalb zu Hause bleiben.

Wegen Glättegefahr entfällt an mehreren Schulen in der Oberpfalz am Freitag der Präsenzunterricht. Betroffen seien alle Schulen in den Landkreisen Neumarkt in der Oberpfalz und Neustadt an der Waldnaab sowie in Weiden in der Oberpfalz, hieß es in kurzen Mitteilungen auf einem Meldeportal des bayerischen Kultusministeriums. Als Grund wurde die "akute Glatteisgefahr" genannt.

Oberbayerische Landkreise entscheiden sich für andere Regelung

In den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land werde der Unterricht in den Schulen trotz einer Unwetter-Vorabinformation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht flächendeckend entfallen, teilten die Landratsämter mit. Hinsichtlich der genauen Entwicklung beim Wetter gebe es laut DWD "noch Unsicherheiten", hieß es in der gemeinsamen Mitteilung. Die zuständige Koordinierungsgruppe habe "daher entschieden, den Schulunterricht am morgigen Freitag stattfinden zu lassen".

Eltern sollten den Nachwuchs aber nur zur Schule bringen, wenn sie sich dadurch nicht in Gefahr begeben, teilten die Behörden mit. "Eltern, deren Kinder aufgrund der Wetterverhältnisse nicht in die Schulen kommen können, informieren die Schule. Die Kinder sind damit vom Unterricht entschuldigt."