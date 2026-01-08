AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Glättegefahr: Diese Schulen in Bayern bleiben am Freitag geschlossen

Glättegefahr: Diese Schulen in Bayern bleiben am Freitag geschlossen

Der Start in den Freitag könnte in Bayern vielerorts rutschig werden – und möglicherweise gefährlich. In Teilen Bayerns dürfen Schülerinnen und Schüler deshalb zu Hause bleiben.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Freitag mit Glätte und Schnee in weiten Teilen Bayerns.
Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Freitag mit Glätte und Schnee in weiten Teilen Bayerns. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wegen Glättegefahr entfällt an mehreren Schulen in der Oberpfalz am Freitag der Präsenzunterricht. Betroffen seien alle Schulen in den Landkreisen Neumarkt in der Oberpfalz und Neustadt an der Waldnaab sowie in Weiden in der Oberpfalz, hieß es in kurzen Mitteilungen auf einem Meldeportal des bayerischen Kultusministeriums. Als Grund wurde die "akute Glatteisgefahr" genannt. 

Oberbayerische Landkreise entscheiden sich für andere Regelung

In den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land werde der Unterricht in den Schulen trotz einer Unwetter-Vorabinformation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht flächendeckend entfallen, teilten die Landratsämter mit. Hinsichtlich der genauen Entwicklung beim Wetter gebe es laut DWD "noch Unsicherheiten", hieß es in der gemeinsamen Mitteilung. Die zuständige Koordinierungsgruppe habe "daher entschieden, den Schulunterricht am morgigen Freitag stattfinden zu lassen".

Eltern sollten den Nachwuchs aber nur zur Schule bringen, wenn sie sich dadurch nicht in Gefahr begeben, teilten die Behörden mit. "Eltern, deren Kinder aufgrund der Wetterverhältnisse nicht in die Schulen kommen können, informieren die Schule. Die Kinder sind damit vom Unterricht entschuldigt."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • JerryH vor 5 Minuten / Bewertung:

    Die Schreibfehler konnte ich leider nicht mehr ändern.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • JerryH vor 8 Minuten / Bewertung:

    Wie verblödet ist es eigentlich Deutschland geworden. Meine Mutter ist täglich während vor dem 2.WELTKRIEG im Allgäu zur Schule im Schnee teilweise bei gravierenden Minusgraden ca. 5 Kilometer mit ihrem Bernhardiner zu Schuke gelaufen,( der sie und dann wieder zurückgelaufen ist, und sie dann Mittag wieder abgeholt hat)
    Das ganze im Schnee. Dazu hat Sie davor noch 6 bis 7 Kühe 🐄 gemolken.
    Und wenn ich diesen Irrsinn lese kommt einem das kalte Grausen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.